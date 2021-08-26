SON DAKİKA: CHP'lilerin parti binalarında konuştuğu son dakika: İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na karşı gözünü genel başkanlığa dikti

Millet İttifakı'nın gündemi varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı. Her isim kendini ön plana çıkarmak için hamleler yaparken Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener ve diğer isimler arasında satranç karşılaşmalarını aratmayacak ataklar yapılıyor. Başta CHP olmak üzere Millet İttifakı'ndaki partilerin binalarında ise bu gelişmeler kapalı kapılar ardında kısık sesle konuşuluyor.
Dün haberimizde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için Alevilerle, Kürtlerle ve ABD ile ittifaklar kurduğunu yazmıştık. Son dakika kulis bilgilerine göre İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir hamlesi var.
İşte (MİCB) Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adaylığı Borsası'nda yaşanan son gelişmeler:
Abdulkadir Selvi köşesinde şunları aktardı; "Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki en kritik soruyu Ekrem İmamoğlu'nun tavrı oluşturuyor. İmamoğlu, 23 Haziran'da İstanbul seçimlerini ikinci kez kazandığı andan itibaren kendini doğal cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu'nun bütün hamlelerinin temelinde ise İmamoğlu'nu aday yapmama yatıyor.
CHP GENEL BAŞKANLIĞI STRATEJİSİ
Kılıçdaroğlu'nun tavrı karşısında İmamoğlu'nun da yeni bir stratejiye yöneldiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önünün kesilmek istendiğini gören İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanlığı'na yöneldiği ifade ediliyor.
EKREM İMAMOĞLU İTTİFAKLAR KURUYOR
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı içinde ittifaklar kurduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı "Ekrem İmamoğlu, salt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi hareket etmiyor. İstanbul dükalığı ile Kürtlerle, Alevilerle ve ABD ile ittifaklar kuruyor."
KÜRTLER'DEN SONRA ALEVİLER
Selvi, İmamoğlu'nun Kürtler'den sonra Aleviler'den de destek bulmak için hamleler yaptığını yazdı ve "HDP oylarını yanında tutmaya özen gösteren İmamoğlu, geçen haftadan itibaren CHP'de çok etkin olan Alevilerin desteğini sağlamak için hareket geçti.
Hacı Bektaş'taki anmalara Kılıçdaroğlu ile birlikte katılan Ekrem İmamoğlu ev sahibi havasındaydı. Hacı Bektaş'taki anmaların tüm yükünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Ekrem İmamoğlu, doğal afetler nedeniyle ertelediği, İstanbul Yenikapı'da yapılacak olan "Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali"nin ise cuma günü başlayacağını duyurdu. İmamoğlu, Kürtlerden sonra Alevilerle de ittifak kuruyor. Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında tabandan gelen gücünü ittifaklarla perçinlemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
"EKİM PARTİSİ"
CHP'ye yakın gazetecilerden Gürkan Hacır da bugün Karşı gazetesinde yazdığı yazıda Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması için geniş kamuyou oluşturma gayretinde. Hacır "Kemal Bey, genel başkanlıktaki son seçimine hazırlanıyor. Ya Cumhurbaşkanlığına yürüyecek… Ya da evine… Peki iki potansiyel aday ne yapıyor…Anketlerde Erdoğan'ı bile sollayıp geçen iki belediye başkanı… Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu…!" derken "İmamoğlu tam bir Cumhurbaşkanı adayı gibi çalışıyor… Ekibini kurmuş… Şehir şehir Türkiye'yi dolaşıyor… Politik mevzulara girmekten çekinmiyor… Tek başına bir parti gibi çalışıyor… O yüzden İstanbul'da yeni bir partiden bahsediliyor." ifadeleriyle de İBB Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığı için adını ön plana çıkarma çabası içinde.