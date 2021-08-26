SON DAKİKA: CHP'lilerin parti binalarında konuştuğu son dakika: İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na karşı gözünü genel başkanlığa dikti

Millet İttifakı'nın gündemi varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı. Her isim kendini ön plana çıkarmak için hamleler yaparken Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener ve diğer isimler arasında satranç karşılaşmalarını aratmayacak ataklar yapılıyor. Başta CHP olmak üzere Millet İttifakı'ndaki partilerin binalarında ise bu gelişmeler kapalı kapılar ardında kısık sesle konuşuluyor.

Dün haberimizde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için Alevilerle, Kürtlerle ve ABD ile ittifaklar kurduğunu yazmıştık. Son dakika kulis bilgilerine göre İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir hamlesi var.

CHP içinde büyük kavga

İşte (MİCB) Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adaylığı Borsası'nda yaşanan son gelişmeler:



Abdulkadir Selvi köşesinde şunları aktardı; "Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki en kritik soruyu Ekrem İmamoğlu'nun tavrı oluşturuyor. İmamoğlu, 23 Haziran'da İstanbul seçimlerini ikinci kez kazandığı andan itibaren kendini doğal cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu'nun bütün hamlelerinin temelinde ise İmamoğlu'nu aday yapmama yatıyor.

CHP GENEL BAŞKANLIĞI STRATEJİSİ

Kılıçdaroğlu'nun tavrı karşısında İmamoğlu'nun da yeni bir stratejiye yöneldiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önünün kesilmek istendiğini gören İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanlığı'na yöneldiği ifade ediliyor.

EKREM İMAMOĞLU İTTİFAKLAR KURUYOR

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı içinde ittifaklar kurduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı "Ekrem İmamoğlu, salt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi hareket etmiyor. İstanbul dükalığı ile Kürtlerle, Alevilerle ve ABD ile ittifaklar kuruyor."