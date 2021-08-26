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    • 26.08.2021 11:40
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    SON DAKİKA: CHP'lilerin parti binalarında konuştuğu son dakika: İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na karşı gözünü genel başkanlığa dikti

    Son dakika haberleri... Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimlerin başında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu geliyor. İmamoğlu; Aleviler, Kürtler ve ABD ile ittifak kurarak adaylık için elini güçlendirmeye çalışırken Kılıçdaroğlu ise çevresine yaptırdığıu açıklamalarla adaylık hazırlığı yapıyor. Bununla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının adaylık konusunda önünü keserken İmamoğlu'ndan bir son dakika hamlesi geldi. Kulislerde konuşulanlara göre CHP'li İBB Başkanı'nın öncelikli hedefi CHP Genel Başkanı olmak. İşte MİCB'de (Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adaylığı Borsası) son dakika gelişmeleri...

    İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na karşı yeni hamle

    Millet İttifakı'nın gündemi varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı. Her isim kendini ön plana çıkarmak için hamleler yaparken Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener ve diğer isimler arasında satranç karşılaşmalarını aratmayacak ataklar yapılıyor. Başta CHP olmak üzere Millet İttifakı'ndaki partilerin binalarında ise bu gelişmeler kapalı kapılar ardında kısık sesle konuşuluyor.

    Dün haberimizde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için Alevilerle, Kürtlerle ve ABD ile ittifaklar kurduğunu yazmıştık. Son dakika kulis bilgilerine göre İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir hamlesi var.

    CHP içinde büyük kavga

    İşte (MİCB) Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adaylığı Borsası'nda yaşanan son gelişmeler:


    Abdulkadir Selvi köşesinde şunları aktardı; "Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki en kritik soruyu Ekrem İmamoğlu'nun tavrı oluşturuyor. İmamoğlu, 23 Haziran'da İstanbul seçimlerini ikinci kez kazandığı andan itibaren kendini doğal cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu'nun bütün hamlelerinin temelinde ise İmamoğlu'nu aday yapmama yatıyor.

    CHP GENEL BAŞKANLIĞI STRATEJİSİ
    Kılıçdaroğlu'nun tavrı karşısında İmamoğlu'nun da yeni bir stratejiye yöneldiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önünün kesilmek istendiğini gören İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanlığı'na yöneldiği ifade ediliyor.

    EKREM İMAMOĞLU İTTİFAKLAR KURUYOR
    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı içinde ittifaklar kurduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı "Ekrem İmamoğlu, salt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi hareket etmiyor. İstanbul dükalığı ile Kürtlerle, Alevilerle ve ABD ile ittifaklar kuruyor."

    KÜRTLER'DEN SONRA ALEVİLER
    Selvi, İmamoğlu'nun Kürtler'den sonra Aleviler'den de destek bulmak için hamleler yaptığını yazdı ve "HDP oylarını yanında tutmaya özen gösteren İmamoğlu, geçen haftadan itibaren CHP'de çok etkin olan Alevilerin desteğini sağlamak için hareket geçti.

    CHP içinde büyük kavga

    Hacı Bektaş'taki anmalara Kılıçdaroğlu ile birlikte katılan Ekrem İmamoğlu ev sahibi havasındaydı. Hacı Bektaş'taki anmaların tüm yükünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Ekrem İmamoğlu, doğal afetler nedeniyle ertelediği, İstanbul Yenikapı'da yapılacak olan "Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali"nin ise cuma günü başlayacağını duyurdu. İmamoğlu, Kürtlerden sonra Alevilerle de ittifak kuruyor. Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında tabandan gelen gücünü ittifaklarla perçinlemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

    "EKİM PARTİSİ"
    CHP'ye yakın gazetecilerden Gürkan Hacır da bugün Karşı gazetesinde yazdığı yazıda Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması için geniş kamuyou oluşturma gayretinde. Hacır "Kemal Bey, genel başkanlıktaki son seçimine hazırlanıyor. Ya Cumhurbaşkanlığına yürüyecek… Ya da evine… Peki iki potansiyel aday ne yapıyor…Anketlerde Erdoğan'ı bile sollayıp geçen iki belediye başkanı… Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu…!" derken "İmamoğlu tam bir Cumhurbaşkanı adayı gibi çalışıyor… Ekibini kurmuş… Şehir şehir Türkiye'yi dolaşıyor… Politik mevzulara girmekten çekinmiyor… Tek başına bir parti gibi çalışıyor… O yüzden İstanbul'da yeni bir partiden bahsediliyor." ifadeleriyle de İBB Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığı için adını ön plana çıkarma çabası içinde.

        KILIÇDAROĞLU SON AYLARDA ŞAHA KALKTI
        Geçtiğimiz kış aylarına kadar cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sessizliğini koruyan Kemal Kılıçdaroğlu ise TBMM'de yaptığı bir konuşmada AK Partili vekillere "Aday olup olmayacağımı size kim söyledi" diyerek kendi ağzıyla bu konuda ilk beyanatını vermiş oldu. Sonrasında sosyal medya dilinde değişikliğe giden Kılıçdaroğlu ardından çevresindeki isimlerle cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini dile getirdi.

        "ADAY OLURUM"
        Ay başında Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Kılıçdaroğlu "Millet ittifakı karar verirse ben olurum" diyor musunuz?" sorusuna "Elbette, yani Millet İttifakı derse ki "Siz aday olun", kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev cumhurbaşkanlığı ve onurlu görevin çok ötesinde Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek kişi olacak." cevabını vererek cumhurbaşkanlığı konusundaki istekliliğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

        KRİZ ÇIKARACAK AÇIKLAMA
        İttifaktaki adaylık çekişmesi sürerken geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan kriz çıkaracak bir açıklama geldi.

        "CUMHURBAŞKANI OLACAK KİŞİ KILIÇDAROĞLU"
        CHP - İYİ Parti ve HDP'nin de dışardan destek verdiği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin konuşan salıcı, "Cumhurbaşkanı olacak kişi, ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.

        DAHA ÖNCE DE İSMİ SESLENDİRİLDİ
        İttifakta İlk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun öne çıkaran Kılıçdaroğlu, adaylığını gayriresmi ilan etti.

        Kuşoğlu, Ankara'da Çankaya İlçe Başkanlığı binasının açılışında, "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sayılarını iletiyorum." ifadelerini kullandı.

            KILIÇDAROĞLU, AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ KAPATTI
            CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın birinci görevi, halka verilen sözleri tutmak." sözleriyle İmamoğlu ve Yavaş'a "Siz belediye başkanısınız, işinize bakın" mesajını verdi.

            Ardından Habertürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. Şöyle bir tablomuz var. Medya isimler üzerine odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Seçilecek cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyor ki, nefsine, duygularına hakim olmayıp, "Ben burada kalacağım" derse bir başka felaketin kapısı açılır. Büyükşehir belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Elbette daha güzel yerlere gelebilirler. Bence ikinci dönem de devam etmelidirler" sözleriyle ikilnin önünü kapattı.

            AKŞENER HER FIRSATTA DİLENDİRİYOR
            Bir yandan Kılıçdaroğlu, son zamanlarda yaptığı hamlelerle 'adaylığa hazırım' mesajı verirken, diğer yandan Akşener de "buradayım" dedi.

            "DAYATMA DEĞİL" DEDİ GÖZDAĞI VERDİ
            Özel bir TV kanalında konuşan Akşener, "Bir senaryo Cumhur İttifakı'nın adayı belli sayın Erdoğan. Millet İttifakı'nın adayını oturup konuşmadık. Oturulacak, konuşulacak. Tek tek aday mı, ortak aday mı olacak bilmiyorum. Ben kişisel fikirlerimi paylaşıyorum. Tek adayla gitmenin uygun olabileceğini söylüyorum ama bu bir dayatma değil." ifadeleriyle ittifak ortaklarına ince bir mesaj gönderdi.

            "Benim dikte etme gibi bir davranışım olamaz. Bu sistem değişinceye kadar mümkün olduğunca rekabet duygularımızı parlamenter sisteme geçinceye kadar bırakıp, bir süre işbirliğinde fayda görüyorum" diyen Akşener, ortaklarına kriz yaratacak isimlerden uzak durma uyarısı yaprak kendisinin de içinde olduğu bir işbirliği teklifinde bulundu.

            MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK
            Bu zamana kadar sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanlığı adaylığı için çalışmalar yürüten Mansur Yavaş da dün akşamn Fatih Altaylı'nın sorusu karşısında yeşil ışık yaktı. Yavaş, Fatih Altaylı'nın "Kemal Kılıçdaroğlu 'aday olun' derse..." sorusuna "O zaman düşünmek lazım. Ne ülkenin gündemi ne bir şey. Muhalefet erken seçim istiyor. " diyerek bu konuda kapıyı kapatmadığını gösterdi.

            Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

            DEMİRTAŞ "BEN DE VARIM" DİYOR
            Son olarak Selahattin Demirtaş. Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden, fondaş Medyascope'a konuşan HDPKK'nın eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Millet İttifakı'na resti çekti. Demirtaş'ın özellikle CHP ve İP'e "Bizi görmezden gelemezsiniz" mesajı verdiği açıklaması şöyle:

            "SEÇİMİN KADERİNİ KÜRT SEÇMEN BELİRLEYECEK"
            Seçimin kaderini HDP ve ağırlıklı olarak da Kürt seçmen belirleyecek. Bu bir gerçeklik ve çok şükür ki HDP ve Kürtler demokrasiden yanadır. İşte bu durum Türkiye için, Cumhuriyetin demokratikleşmesi için bir şanstır. Kürtler, HDP dahil hiçbir partinin -tabiri caizse- tapulu malı değildir. Kürtler'i kazanmak isteyen her parti kendi siyasi programını sunar, ikna ederse de kazanır. Fakat unutulmasın ki Kürtler çok politiktir. Dahası, Türkiye seçmeninin çoğu çok bilinçli.

                "MUHALEFET, UMUT YARATIP SOMUT BİR İKTİDAR ALTERNATİFİNE DÖNÜŞEMEDİ"
                Muhalefet yeterince umut yaratıp somut bir iktidar alternatifine dönüşemedi henüz. Çaba sarf ediliyor ama siyasette yeni bir kırılma yaratamıyorlar.

                "MUHALEFETİN, MARCAO'NUN TAKIM ARKADAŞI KEREM'E YAPTIĞINI YAPMAMASI GEREKİR"
                Çalışıyorlar, koşturuyorlar, ter döküyorlar, çabalıyorlar ama ortaya takım oyunu koyamıyorlar ve en önemlisi, gol atamıyorlar. Önce takım olmaları, sonra da bir golcü bulup onu yavaş yavaş öne çıkarmaları, ona bol bol pas vermeleri ve elbette gol atmaları gerekiyor. Bir de muhalefetin kendi arasında, Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e yaptığı türden fauller yapmaması gerekir. Benim taktik önerilerim bunlar. Umarım dikkate alırlar çünkü maçın bitmesine az kaldı.
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                Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'lilerin parti binalarında konuştuğu son dakika: İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na karşı gözünü genel başkanlığa dikti
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