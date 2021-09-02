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    • 02.09.2021 17:12
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    Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa, İYİ Parti Ekrem İmamoğlu'nu karşısına çıkaracak

    Türkiye'nin en kritik seçimlerine 2 yıl kala muhalefette ok raydan çıkmak üzere. Genar Araştırma Şirketi’nin sahibi İhsan Aktaş, CHP kurumsalını belediyeye pek yaklaştırmadı. Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu, İYİ Parti’nin adayı olarak ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'e göre Fransa'daki Emmanuel Macron modeli gibi İmamoğlu etrafında CHP ve İYİ Parti'nin üzerinde yeni bir siyasi oluşum kurgulanmak isteniyor. Haberin detayları...

    İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun karşısına İmamoğlu’nu çıkaracak

    2023'te Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimi için muhalefette kazan kaynıyor. İYİ Parti üzerinden yürütülen projede yeni bir siyasi yapı kurgulanarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da Cuhurbaşkanı adayı göstereceklerini söyleyen Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi İhsan Aktaş çok çarpıcı ifadeler kullandı.

    Millet İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kimi çıkaracağı henüz netlik kazanmasa da şimdilik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öne çıkıyor.

    Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için ısrarlı duruşu İYİ Parti cephesini hareketlendirirken, 30 Ağustos'ta Akşener'in İmamoğlu'nu Fatih'e benzetmesi işleri karıştırdı.

    İhsan Aktaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

    "İMAMOĞLU İYİ PARTİ'NİN ADAYI OLABİLİR"

    Independent Türkçe'ye konuşan Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi Aktaş, "Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu, İyi Parti'nin adayı olarak ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

    2023 seçimlerine yaklaşırken asıl kavganın Millet İttifakı ortakları arasında değil, CHP yönetimi ile belediye başkanları arasında olacağını vurgulayan Aktaş, "Seçime doğru giderken Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti işbirliği güçlenecek." diye konuştu.

    "Seçimi kazandığından beri İmamoğlu, daha çok İYİ Parti ile ittifak yaptı" diyen Aktaş, "CHP kurumsalını belediyeye pek yaklaştırmadı. Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu, İyi Parti'nin adayı olarak ortaya çıkabilir" sözlerini kullandı.

        Ayrıca Aktaş, HDP desteği olmadan Millet İttifakı'nda kimin aday olacağı tartışmalarının çok da önemli olmadığını belirtti.

        AKŞENER, TÜRKİYE'YE MACRON MODELİNİ UYGULAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

        Sabah gazetesi yazarı Mahmur Övür bugünkü yazısında, Akşener'in Türkiye'de benzer bir Macron Modeli kurulmak istendiğini şu ifadeler ile özetledi:

        "Akşener'in bir süredir İmamoğlu ile ilgili özel bir strateji izlediği çok açık. Şimdi bunu bir adım ileri götürerek, onu "Fatih" ilan etti. Tabii bugün onu Fatih ilan ettiğine göre yarın da cumhurbaşkanı adayı ve "lider" ilan etmesi kaçınılmaz.

        Akşener bu hamlesiyle kendisinin başaramadığı birkaç şeyi başarabileceğini umuyor. En başta da aday olma ihtimali konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu (Çünkü onun kazanacağına inanmıyor) ile "nefret" ettiği Mansur Yavaş'ın önünü kesmek istiyor.

        İşin arka planında bir hesap daha var: İmamoğlu etrafında CHP ve İP'i de aşan yeni bir siyasi yapı oluşturmak. Hatırlarsanız bir ara, Fransa'daki Macron Modeli bizde de çok tartışıldı, Tıpkı onun gibi bir İmamoğlu modelinden söz ediliyor. Aslında İmamoğlu'nun da buna hazırlandığını, İstanbul Büyükşehir'de CHP kadrolarını dışlayan yeni bir kadrolaşmaya gittiğini herkes biliyor ve görüyor.

        "LİDER KUMAŞI YOK"

        Bu açıdan Akşener'in 30 Ağustos konuşması tesadüf değil ve yeni bir "projenin" işareti. Ama şunu da söyleyelim: Akşener, Kılıçdaroğlu'nu ekarte edip Mansur Yavaş'ı denklem dışına iterken baltayı da taşa vuruyor.

        Bu da onun "lider kumaşı"na sahip olmadığının bir başka kanıtı.

        Bakın Akşener, İmamoğlu'nu överken nasıl tarihi bir hata yapıyor:

        "Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." Akşener'in ne dediği çok açık değil mi? Ona göre, arkasında Türkiye genelinde AK Parti'ye destek veren 20 milyon seçmen "Bizans ve Haçlı" ama FETÖ'ye, PKK'ya ve küresel dostlara tek söz söylemeyen İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmed... Bu sadece AK Parti tabanından değil, CHP ve İP tabanından da ciddi tepki alır.

        Bu sonuca, Akşener'in İmamoğlu aşkı mı, Yavaş nefreti mi yoksa projenin "sipariş" verilmesi mi yol açtı bilemem ama şunu biliyorum: Bu açıklama Millet İttifakı'nda bir kırılma yaratacak ve sular durulmayacak..."

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