Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa, İYİ Parti Ekrem İmamoğlu'nu karşısına çıkaracak

İşin arka planında bir hesap daha var: İmamoğlu etrafında CHP ve İP'i de aşan yeni bir siyasi yapı oluşturmak. Hatırlarsanız bir ara, Fransa'daki Macron Modeli bizde de çok tartışıldı, Tıpkı onun gibi bir İmamoğlu modelinden söz ediliyor. Aslında İmamoğlu'nun da buna hazırlandığını, İstanbul Büyükşehir'de CHP kadrolarını dışlayan yeni bir kadrolaşmaya gittiğini herkes biliyor ve görüyor.

"LİDER KUMAŞI YOK"

Bu açıdan Akşener'in 30 Ağustos konuşması tesadüf değil ve yeni bir "projenin" işareti. Ama şunu da söyleyelim: Akşener, Kılıçdaroğlu'nu ekarte edip Mansur Yavaş'ı denklem dışına iterken baltayı da taşa vuruyor.

Bu da onun "lider kumaşı"na sahip olmadığının bir başka kanıtı.

Bakın Akşener, İmamoğlu'nu överken nasıl tarihi bir hata yapıyor:

"Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." Akşener'in ne dediği çok açık değil mi? Ona göre, arkasında Türkiye genelinde AK Parti'ye destek veren 20 milyon seçmen "Bizans ve Haçlı" ama FETÖ'ye, PKK'ya ve küresel dostlara tek söz söylemeyen İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmed... Bu sadece AK Parti tabanından değil, CHP ve İP tabanından da ciddi tepki alır.