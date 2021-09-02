Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa, İYİ Parti Ekrem İmamoğlu'nu karşısına çıkaracak

2023'te Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimi için muhalefette kazan kaynıyor. İYİ Parti üzerinden yürütülen projede yeni bir siyasi yapı kurgulanarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da Cuhurbaşkanı adayı göstereceklerini söyleyen Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi İhsan Aktaş çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Millet İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kimi çıkaracağı henüz netlik kazanmasa da şimdilik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öne çıkıyor.
Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için ısrarlı duruşu İYİ Parti cephesini hareketlendirirken, 30 Ağustos'ta Akşener'in İmamoğlu'nu Fatih'e benzetmesi işleri karıştırdı.
İhsan Aktaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
"İMAMOĞLU İYİ PARTİ'NİN ADAYI OLABİLİR"
Independent Türkçe'ye konuşan Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi Aktaş, "Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu, İyi Parti'nin adayı olarak ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.
2023 seçimlerine yaklaşırken asıl kavganın Millet İttifakı ortakları arasında değil, CHP yönetimi ile belediye başkanları arasında olacağını vurgulayan Aktaş, "Seçime doğru giderken Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti işbirliği güçlenecek." diye konuştu.
"Seçimi kazandığından beri İmamoğlu, daha çok İYİ Parti ile ittifak yaptı" diyen Aktaş, "CHP kurumsalını belediyeye pek yaklaştırmadı. Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu, İyi Parti'nin adayı olarak ortaya çıkabilir" sözlerini kullandı.