BBC Türkçe iş üstünde yakalandı! Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Fatih Altaylı kazdıkları kuyuda kaldı

Muhalefetin rutin haline getirdiği yalan açıklamaları artık onulmaz bir hâl aldı. Millet İttifakı yöneticileri, bir önceki yalanlarının yalanlanmasına karşı herhangi bir yüz kızarıklığı yaşamadan her gün bir başka yalan söyleyip devamlı seçmenine korku pompalıyor. "Afgan mülteci merkezleri Türkiye ve Pakistan'da kurulacak" haberini Türkiye kamuoyuna sunan BBC Türkçe yalan sonrası özür dileyip haberi silse de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletten özür dilemedi.
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan birkaç gündür gündemi meşgul eden İngiliz basının muhalefetle ortaklaşa giriştiği yalan haberi değerlendirdi.
Kaplan'ın ABD'de yaşanan bir hadiseyi örneklediği yazısı şöyle:
"Amerikan Başkanı Lyndon Johnson, henüz Kongre adayı olduğu dönemde kampanya yöneticisine rakibi hakkında iğrenç bir dedikodu yaymasını istemiş. Kampanya yöneticisi ise "Ama kimse buna inanmaz ki" demiş. Johnson'ın cevabı, namertliğin özeti gibi olmuş: "Biliyorum ama onu yalanlarken görmek istiyorum."