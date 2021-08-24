BBC Türkçe iş üstünde yakalandı! Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Fatih Altaylı kazdıkları kuyuda kaldı

Muhalefetimizin ve fondaş medyanın hali de aşağı yukarı böyle. Her gün yeni bir uydurma haber ile akılları karıştırıp iktidarın yalanlamasını seyrederek keyif alıyorlar. Gerçi yalan haber işini eskiden fondaş medya üstleniyordu. Artık bizzat Kılıçdaroğlu sazı eline almış görünüyor. Fondaşlara sıra gelmeden, sokak kavgası üslubuyla atığı tweet'lerle bulanık suda balık avlamaya çıkıyor.

Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültelerine alınacağı bunlardan en ses getireniydi. Fondaş medya tweet'leri silip özür diledi ama Kılıçdaroğlu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Son yalan da yine Kılıçdaroğlu tarafından büyütüldü.

İngiltere'ye alınmayan Afganlar için Türkiye'de bir barınma merkezi kurulacağı iddiası önce İngiliz medyasında yer aldı. Ardından Kılıçdaroğlu tarafından sanki İngiliz Savunma Bakanı'nın kendi sözüymüş gibi yansıtılarak Cumhurbaşkanı'na hesap sordu. Üstelik Kılıçdaroğlu bu yalan silsilesini, "Bir kere dürüst ol Erdoğan" diye yazarak bitirdi!