Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İslam dinine nefret kustu: "Ne fetvası yalan söylüyorlar!"

Türkiye'nin ve İslam dininin gerçekliklerinden bir haber olan Halk TV Sunucusu Ayşenur Arslan, yaptığı programlarla Diyanet İşleri'ni hedef almaya devam ediyor. Medya Mahallesi programında konuşan Arslan "Diyanet İşleri bir müdürlük, bu kadar" diyerek Diyanet İşleri'ni küçümsedi.

"NE FETVASI YALAN SÖYLÜYORLAR"

Programın devamında "Fetva kelimesinden hoşlanmıyorum. Diyanet İşleri nedir ya... Diyanet İşleri bir müdürlük, bu kadar. Fetva vermek ne demek? Kime göre veriyor bunu? Ne fetvası yalan söylüyorlar!" diyen Ayşenur Arslan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada videonun gündem olmasıyla kullanıcılar Arslan'a tepki gösterdi.