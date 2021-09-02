İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon zararı var!





"İSPARK NEDEN ZARAR EDER?"

Sabah'ın haberine göre "İstanbul Kart" ve "Hamidiye Su" ile ilgili haberlerinde sorun teşkil ettiğini söyleyen Göksu, son zamanlarda en çok konuşulan konulardan birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'de olduğu dönemde çok büyük projelerinden birisi olan İSPARK ile ilgili olduğunu belirtti.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'nin AK Parti dönemindeyken, "İSPARK niçin zarar eder?" diye sorduğunu ifade eden Göksu, şöyle devam etti: