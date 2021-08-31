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    • 31.08.2021 16:05
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    Seçimlerde HDP'ye oy karşılığında peşkeş çekilen İSPARK batıyor! Zararın boyutu dudak uçuklatan cinsten

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK, son iki yıldır her geçen gün batmaya doğru ilerliyor. Son iddiaya göre İSPARK'ın zararının iki yılda 115 milyon liraya çıktığı, yakında konkordato ilan edebileceği belirtildi. İSPARK kadrolarının yerel seçimlerde oy karşılığında HDP'ye peşkeş çekilmesi hafızalarda tazeliğini koruyor. Seçimlerden önce CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İSPARK niye zarar etsin? Eğer zarar ediyorsa kaçak vardır." demişti.

    Seçimlerde HDP’ye oy karşılığında peşkeş çekilen İSPARK batıyor! Zararın boyutu dudak uçuklatan cinsten

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK, gün geçtikçe batıyor. AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye devrettiği İSPARK'ın zararı, iki yılda 115 milyon liraya çıktı. İSPARK'ın bu zararı, CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Can Ataklı'nın bile tepkisine yol açtı.

    YIL SONU ZARAR BEKLENTİSİ 200 MİLYON LİRA
    Konuyla ilgili durumu bugünkü köşesine taşıyan Ataklı, yıl sonunda zararın 200 milyon lirayı bulacağını ve İSPARK'ın yakında konkordato ilan edebileceğini söyledi.

    "İBB BÖYLE GİDERSE KAYBEDER"
    Otopark işletmeciliğinin iyi bir gelir kaynağı olduğunu belirten Ataklı, görevli maaşlarının dışında sıfır maliyetli bir şirketin nasıl zarar ettiğini sorgularken, İBB'nin bu durumu düzeltmediği takdirde iflasla İSPARK'ı kaybedebileceğini de yazdı.



    SEÇİMLERDE HDP'YE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ
    Seçimlerde sandığa HDP desteği olmadan gidemeyen CHP yönetimi, İstanbul'da HDP'ye oy karşılığında belediye ve iştiraklerinde kadro sözü vermişti. İSPARK'ın da HDP'ye seçim sürecinde ödül olarak verildiği biliniyor.



        İMAMOĞLU "NEDEN ZARAR ETSİN?" DEMİŞTİ KENDİ BATIRDI
        Seçimlerden önce CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İSPARK niye zarar etsin? Eğer zarar ediyorsa kaçak vardır." demişti.

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