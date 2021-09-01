Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı İSPARK ve İBB yönetimi için açtı ağzını yumdu gözünü! İmamoğlu ve çevresindekilere 'çete' dedi!

"ŞİMDİ BENİ BULAMIYORLAR"

Ama kafaları hep böyle çalışıyor bunların. Çünkü diyor ki adam, "Arkadaş ben menfaatsiz hiçbir şey yapmıyorum." O halde bu da böyle bir şey. Şimdi bulamıyorlar da. İhbarlar yapıyorlar, patronları arıyorlar, atın bu adamı diyorlar.

"KAÇ KERE BENİ KOVDURMAYA ÇALIŞTILAR"

Ben şeyden biliyorum, TELE1'e kaç kere baskı yaptılar atın bu adamı, atın bu adamı, atın bu adamı diye. Şimdi dün o çeteden biri diyor ki, Can Ataklı baştan sona yanlış. Ya arkadaş, yazıyı bir daha okudum. Siz de okuyun. Ne yanlış anlamadım ki.