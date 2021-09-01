Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı İSPARK ve İBB yönetimi için açtı ağzını yumdu gözünü! İmamoğlu ve çevresindekilere 'çete' dedi!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İSPARK krizi yaşanıyor. İBB'ye bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK; gün gün iflasa sürükleniyor.
Konuyu ilk gündeme getiren ise CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Can Ataklı oldu.
İSPARK KONKORDATO İLAN EDEBİLİR
Korkusuz gazetesindeki köşesinde; İSPARK'ın zararlarını açıklayan Ataklı, şirketin zararının iki yılda 115 milyon liraya çıktığını belirtip yıl sonu zararın 200 milyon lirayı bulacağını ve İSPARK'ın yakında konkordato ilan edebileceğini söyledi.