İngiliz yalanı çıldırttı: İsterse dava açabilir, Kılıçdaroğlu'nun ya zeka problemi var ya da ahlak problemi var

BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın makalesini çarpıttığını kabul edip özür dilerken, İngiliz yetkililer de haberi yalanladı. İngiltere Savunma Bakanı Wallace da, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin İngiliz medyasının spekülasyonu olduğunu belirterek "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz" ifadeleriyle yalanladı. Bu açıklamalara rağmen, haberi kaynak gösterip, hükümete karşı algı operasyonu başlatan Kılıçdaroğlu, yalanı sürdürmeye devam etti.

ÖYLE BİR OLAY YOK KILIÇDAROĞLU!

CHP lideri, yalanlanan 'göçmen kampı' haberini sosyal medya hesabından silmezken, özür de dilemedi. Tepkilerin odağındaki CHP Genel Başkanı aksine dün de STK'lar ile bir araya geldiği toplantıda aynı iddiaları tekrarladı: