İngiliz yalanı çıldırttı: İsterse dava açabilir, Kılıçdaroğlu'nun ya zeka problemi var ya da ahlak problemi var

İngiltere merkezli BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın bir İngiliz gazeteye yazdığı makaleyi çarpıtarak servis etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çarpıtma haberi paylaşarak Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef almıştı. BBC Türkçe haberi çarpıttığını kabul ederek okuyucularından özür dilemişti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in güdümündeki Ulusal Kanal'daki "Yalancının Mumu" isimli programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'nin yalanladığı ve iddiaya ortaya atan İngiliz medyasının özür dilediği Türkiye'nin mülteci üssü yapılacağı iddiasına dayanarak yaptığı paylaşımlara sert tepki gösterildi.
YORUMCU YALAN SÖYLEMEYE DEVAM EDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ
Programın yorumcusu Çağdaş Cengiz, "Kılıçdaroğlu'nun ya zeka problemi var ya da ahlak problemi var" dedi.
Cengiz devamında da "Kılıçdaroğlu isterse bana dava açabilir belgeleriyle söylüyorum" diyerek de sözlerinin arkasında durması CHP'lilerden tepki aldı. Utku Reyhan Cengiz'in durum tespitine destek vererek, "Bir ahlak problemi olduğu var" ifadelerini kullandı.
"BELGELERİYLE SÖYLÜYORUM"
İşte o diyalog:
Utku Reyhan: Mesela Kılıçdaroğlu'nu hatırlarsın Katarlı öğrenciler sınavsız gelecek
Çağdaş Cengiz: Saymaya çalışsak program yetmez Kaç kere bu tufaya düştü. Tufaya düştü dememek lazım aslında bunu çok bilinçli yapıyorlar.
Utku Reyhan: T24'ün "Katarlı öğrenciler sınavsız Türkiye'de üniversiteye girecek" haberini aldı. T24 özür dileyip kaldırdı. Kılıçdaroğlu hala tutuyor. Hala duruyor o.