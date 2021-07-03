Millet İttifakı'nda adaylık krizi derinleşiyor! Akşener "masada ben de varım" dedi

Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için adayının net bir şekilde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıklarken, benzemezlerin kurduğu Millet İttifakı'nda adaylık masası karışık durumda.





Bir yandan Kılıçdaroğlu, son zamanlarda yaptığı hamlelerle 'adaylığa hazırım' mesajı verirken, diğer yandan Akşener de "buradayım" dedi.









"DAYATMA DEĞİL" DEDİ GÖZDAĞI VERDİ

Özel bir TV kanalında konuşan Akşener, "Bir senaryo Cumhur İttifakı'nın adayı belli sayın Erdoğan. Millet İttifakı'nın adayını oturup konuşmadık. Oturulacak, konuşulacak. Tek tek aday mı, ortak aday mı olacak bilmiyorum. Ben kişisel fikirlerimi paylaşıyorum. Tek adayla gitmenin uygun olabileceğini söylüyorum ama bu bir dayatma değil." ifadeleriyle ittifak ortaklarına ince bir mesaj gönderdi.