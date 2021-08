SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayı olurum

İBB BAŞKANI SEÇİLDİĞİ GÜNDEN BU YANA EKİBİ CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN PARLATIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu da seçildiği günden bu yana yakın ekibi cumhurbaşkanı adaylığı için parlatmaya çıkarıyor. İmamoğlu'nun İstanbul'dan çok Türkiye gündemiyle ilgili yaptığı açıklamalar da bunun bir göstergesi.

Hatta İmamoğlu, haziran ayının ortasında Adıyaman'da yaptığı bir konuşmada şunları söylemişti:

"KENDİMİ MEMLEKETİMİN HER YERİNDEN SORUMLU HİSSEDİYORUM"

"Tabi Türkiye'nin her noktasına dokunmak zorunda olan bir şehirdir İstanbul. İstanbul iyi işler yaparsa, memleket de çok iyi olur. Onun için ben kendimi, 16 milyon İstanbulluya sorumlu hissediyorum; ama ben, kendimi memleketin her yerine sorumlu hissediyorum, Gölbaşı'na da. Seçim döneminde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu size bir söz vermiş; 'Ekrem İmamoğlu kazanacak ve buraya gelecek, sizlerle beraber de güzel işler yapacak' demiş. Ben, bugün çok mutluyum. Bugün burada Genel Başkanımın sözünü yerine getiriyorum; ne mutlu bana."