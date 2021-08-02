SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayı olurum

Türkiye, son günlerde siyaseten sakin günler geçirmekle birlikte yurdun Akdeniz ve Ege taraflarında çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangınları adeta milletin ciğerini yakıyor. Bölgede herkes tek yürek olup alevlerle savaşırken Millet İttifakı içinde de ara ara alevlenen bir tartışma yeniden canlanacak gibi duruyor.
Daha önce sık sık adaylık için nabız yoklayan ve ekibiyle birlikte sosyal medya başta olmak üzere cumhurbaşkanı adaylığı üzerine bir çalışma yürüten Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken sözler söyledi.
"ADAY OLURUM"
Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Kılıçdaroğlu "Millet ittifakı karar verirse ben olurum" diyor musunuz?" sorusuna "Elbette, yani Millet İttifakı derse ki "Siz aday olun", kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev cumhurbaşkanlığı ve onurlu görevin çok ötesinde Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek kişi olacak." cevabını vererek cumhurbaşkanlığı konusundaki istekliliğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
MİLLET İTTİFAKI KARIŞACAK
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Millet İttifakı'nda yangını başlatacak. Çünkü Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da cumhurbaşkanlığı adaylığını isteyen ve bunu dillendiren isimler.
İşte Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın geçmişte cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri:
AKŞENER'DEN "BENİ YOK SAYAMAZSINIZ" MESAJI
Temmuz ayı başında özel bir TV kanalına konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Benim dikte etme gibi bir davranışım olamaz. Bu sistem değişinceye kadar mümkün olduğunca rekabet duygularımızı parlamenter sisteme geçinceye kadar bırakıp, bir süre işbirliğinde fayda görüyorum" diyerek ortaklarına kriz yaratacak isimlerden uzak durma uyarısı yaprak kendisinin de içinde olduğu bir işbirliği teklifinde bulundu.