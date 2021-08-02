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    • 02.08.2021 10:53
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    SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayı olurum

    Son dakika haberleri... Türkiye geçtiğimiz haftadan bu yana özellikle yurdun Akdeniz ve Ege taraflarında etkili olan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin gündemi orman yangınlarıyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Millet İttifakı'nda yangını başlatacak bombayı ortaya attı. Kılıçdaroğlu, kesin bir dille "Cumhurbaşkanı adayı olurum" dedi. Bu sözler sonrası Millet İttifakı içinde adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş nasıl hamleler yapacak merak konusu.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortasına bombayı bıraktı

    Türkiye, son günlerde siyaseten sakin günler geçirmekle birlikte yurdun Akdeniz ve Ege taraflarında çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangınları adeta milletin ciğerini yakıyor. Bölgede herkes tek yürek olup alevlerle savaşırken Millet İttifakı içinde de ara ara alevlenen bir tartışma yeniden canlanacak gibi duruyor.

    Daha önce sık sık adaylık için nabız yoklayan ve ekibiyle birlikte sosyal medya başta olmak üzere cumhurbaşkanı adaylığı üzerine bir çalışma yürüten Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken sözler söyledi.

    "ADAY OLURUM"
    Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Kılıçdaroğlu "Millet ittifakı karar verirse ben olurum" diyor musunuz?" sorusuna "Elbette, yani Millet İttifakı derse ki "Siz aday olun", kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev cumhurbaşkanlığı ve onurlu görevin çok ötesinde Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek kişi olacak." cevabını vererek cumhurbaşkanlığı konusundaki istekliliğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

    MİLLET İTTİFAKI KARIŞACAK
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Millet İttifakı'nda yangını başlatacak. Çünkü Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da cumhurbaşkanlığı adaylığını isteyen ve bunu dillendiren isimler.

    İşte Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın geçmişte cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri:

    AKŞENER'DEN "BENİ YOK SAYAMAZSINIZ" MESAJI
    Temmuz ayı başında özel bir TV kanalına konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Benim dikte etme gibi bir davranışım olamaz. Bu sistem değişinceye kadar mümkün olduğunca rekabet duygularımızı parlamenter sisteme geçinceye kadar bırakıp, bir süre işbirliğinde fayda görüyorum" diyerek ortaklarına kriz yaratacak isimlerden uzak durma uyarısı yaprak kendisinin de içinde olduğu bir işbirliği teklifinde bulundu.

        İBB BAŞKANI SEÇİLDİĞİ GÜNDEN BU YANA EKİBİ CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN PARLATIYOR
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu da seçildiği günden bu yana yakın ekibi cumhurbaşkanı adaylığı için parlatmaya çıkarıyor. İmamoğlu'nun İstanbul'dan çok Türkiye gündemiyle ilgili yaptığı açıklamalar da bunun bir göstergesi.

        Hatta İmamoğlu, haziran ayının ortasında Adıyaman'da yaptığı bir konuşmada şunları söylemişti:

        "KENDİMİ MEMLEKETİMİN HER YERİNDEN SORUMLU HİSSEDİYORUM"
        "Tabi Türkiye'nin her noktasına dokunmak zorunda olan bir şehirdir İstanbul. İstanbul iyi işler yaparsa, memleket de çok iyi olur. Onun için ben kendimi, 16 milyon İstanbulluya sorumlu hissediyorum; ama ben, kendimi memleketin her yerine sorumlu hissediyorum, Gölbaşı'na da. Seçim döneminde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu size bir söz vermiş; 'Ekrem İmamoğlu kazanacak ve buraya gelecek, sizlerle beraber de güzel işler yapacak' demiş. Ben, bugün çok mutluyum. Bugün burada Genel Başkanımın sözünü yerine getiriyorum; ne mutlu bana."

        EN SESSİZ ÇALIŞANI MANSUR YAVAŞ
        Bu isimler arasında en sessiz ve derinden çalışan ise Mansur Yavaş, kamuoyu önünde cumhurbaşkanı adaylığı için açıklama yapmaktan kaçınan Mansur Yavaş, ekibi aracılığıyla sosyal medyada cumhurbaşkanı adaylığı için bir çalışma yürütüyor.

        TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ KALKINMA, MİLLET İTTİFAKI'NIN GÜNDEMİ CUMHURBAŞKANI ADAYI
        Daha seçimlere 2 yıl var, Türkiye'nin gündemi elbette her geçen gün daha iyi bir konumda olmak. Muhalefette olan Millet İttifakı'nın ise düşündüğü Türkiye'yi kalkındırmak için proje ortaya sunmak değil koltuk savaşı.
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