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    • 24.08.2021 14:14
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    HDPKK'nın eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan Millet İttifakı'na rest

    Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan terör sempatizanı eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Galatasaraylı Marcao'nun maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması olayına benzetmede bulunarak ortaklarına rest çekti. Demirtaş, "Muhalefetin kendi arasında, Marcao’nun takım arkadaşı Kerem’e yaptığı türden fauller yapmaması gerekir. Benim taktik önerilerim bunlar. Umarım dikkate alırlar çünkü maçın bitmesine az kaldı." ifadeleriyle ittifaktaki rolünü güçlendirme mesajı verdi. "Seçimin kaderini Kürtler belirleyecek" diyen Demirtaş, "biz olmadan kazanamazsınız" uyarısında bulundu.

    Demirtaş’tan Millet İttifakı’na rest

    Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden, fondaş Medyascope'a konuşan HDPKK'nın eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Millet İttifakı'na resti çekti. Demirtaş'ın özellikle CHP ve İP'e "Bizi görmezden gelemezsiniz" mesajı verdiği açıklaması şöyle:

    "SEÇİMİN KADERİNİ KÜRT SEÇMEN BELİRLEYECEK"
    Seçimin kaderini HDP ve ağırlıklı olarak da Kürt seçmen belirleyecek. Bu bir gerçeklik ve çok şükür ki HDP ve Kürtler demokrasiden yanadır. İşte bu durum Türkiye için, Cumhuriyetin demokratikleşmesi için bir şanstır. Kürtler, HDP dahil hiçbir partinin -tabiri caizse- tapulu malı değildir. Kürtler'i kazanmak isteyen her parti kendi siyasi programını sunar, ikna ederse de kazanır. Fakat unutulmasın ki Kürtler çok politiktir. Dahası, Türkiye seçmeninin çoğu çok bilinçli.

    "MUHALEFET, UMUT YARATIP SOMUT BİR İKTİDAR ALTERNATİFİNE DÖNÜŞEMEDİ"
    Muhalefet yeterince umut yaratıp somut bir iktidar alternatifine dönüşemedi henüz. Çaba sarf ediliyor ama siyasette yeni bir kırılma yaratamıyorlar.

    "MUHALEFETİN, MARCAO'NUN TAKIM ARKADAŞI KEREM'E YAPTIĞINI YAPMAMASI GEREKİR"
    Çalışıyorlar, koşturuyorlar, ter döküyorlar, çabalıyorlar ama ortaya takım oyunu koyamıyorlar ve en önemlisi, gol atamıyorlar. Önce takım olmaları, sonra da bir golcü bulup onu yavaş yavaş öne çıkarmaları, ona bol bol pas vermeleri ve elbette gol atmaları gerekiyor. Bir de muhalefetin kendi arasında, Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e yaptığı türden fauller yapmaması gerekir. Benim taktik önerilerim bunlar. Umarım dikkate alırlar çünkü maçın bitmesine az kaldı.

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