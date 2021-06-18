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    • 18.06.2021 15:26
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    SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünen Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler: Memleketin her yerinden sorumlu hissediyorum

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son aylarda yaptığı atılımlarla kendisini cumhurbaşkanı adaylığına hazırlıyor. Ancak İBB Başkanı seçildiğinden beri yurt dışındaki basın kuruluşlarının ve CHP medyasının pompaladığı Ekrem İmamoğlu'nun son sözlerine Kılıçdaroğlu kızacak. Malatya'ya giden İBB Başkanı yaptığı açıklamada "Kendimi memleketin her yerine sorumlu hissediyorum" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, İstanbul'dan sorumluyken kendisini bir nevi İstanbul'un üzerinde gördü.

    İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatya'nın ardından bugün de Adıyaman'a geçti. Adıyaman'a giderken Haçova Köyü'nde konuşan İmamoğlu, yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı sözler, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini de kızdıracak cinsten.

    "KENDİMİ MEMLEKETİMİN HER YERİNDEN SORUMLU HİSSEDİYORUM"
    İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı "Tabi Türkiye'nin her noktasına dokunmak zorunda olan bir şehirdir İstanbul. İstanbul iyi işler yaparsa, memleket de çok iyi olur. Onun için ben kendimi, 16 milyon İstanbulluya sorumlu hissediyorum; ama ben, kendimi memleketin her yerine sorumlu hissediyorum, Gölbaşı'na da. Seçim döneminde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu size bir söz vermiş; 'Ekrem İmamoğlu kazanacak ve buraya gelecek, sizlerle beraber de güzel işler yapacak' demiş. Ben, bugün çok mutluyum. Bugün burada Genel Başkanımın sözünü yerine getiriyorum; ne mutlu bana."

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU KIZDIRACAK SÖZLER
    Ekrem İmamoğlu, her ne kadar sözlerinin sonunda "Genel Başkanımın sözünü yerine getiriyorum ne mutlu bana" dese de "Kendimi memleketin her yerine sorumlu hissediyorum" sözlerinin arka planında ise Kemal Kılıçdaroğlu'na bir meydan okuma var.

    İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMA HAYALİ
    Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana yakın ekibi İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlama kampanyası yürütüyor. İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra yurt dışındaki basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda kendisine sürekli olarak "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu.

    KILIÇDAROĞLU SON AYLARDA ATAĞA GEÇTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 10 seçim kaybeden Kemal Kılıçdarıoğlu ise sürekli olarak cumhurbaşkanı adayının Millet İttifakı'nın ortak kararı sonucu belli olacağını söylese de son aylardaki tutumu değişti.

    CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı bir atak başlatan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarında yaptığı değişiklikle CHP'den çok kendi adını ön plana çıkarmaya başladı.

    "Kılıçdaroğlu" adını ön plana çıkaran viral videolarla sosyal medyadan PR çalışması yürüten Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibi 2023'e uzun zaman varken daha şimdiden hazırlığa girişmiş durumda.

    KILIÇDAROĞLU BUNA NASIL TEPKİ VERECEK?
    Millet İttifakı için ortak aday vurgusu yapsa da kendi adaylığı için alttan alta kamuoyu oluşturmaktan geri durmayan Kemal Kılıçdaroğlu, kendi belediye başkanının bu sözlerine nasıl tepki verecek merak konusu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünen Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler: Memleketin her yerinden sorumlu hissediyorum