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    • 17.05.2021 12:01
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    SON DAKİKA: Başkan 'a karşı 10 seçim kaybeden Cumhurbaşkanlığı adaylığı için düğmeye bastı

    Son dakika haberleri... 'nin başına kaset skandalıyla gelen , bugüne kadar Başkan 'a karşı 10 seçim kaybetti. Daha önce Erdoğan karşısında Cumhurbaşkanı adayı olamayan Kılıçdaroğlu, 2023'teki seçimler için şimdiden hazırlığa başladı. Başkanı, kendisine akıl verenlerin gazıyla sosyal medyadan PR çalışmalarıyla kampanya yürütürken son olarak dün yayınlanan 40 dakikalık bir videoda Kemal Kılıçdaroğlu güzellemeleri yer aldı.

    takvim.com.tr
    Birileri KK'yı kazanacağına inandırmış

    Kemal Kılıçdaroğlu, bundan tam 11 yıl önce bir kaset skandalıyla kendisini CHP Genel Başkanlığı koltuğunda buldu. Eski bir bürokrat olan ve SSK'da yaptığı skandallarla vatandaşların hafızalarında kötü anılara sahip olan Kılıçdaroğlu o gün bugündür CHP'deki koltuğunu koruyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle birlikte kendisi aday olmayan Kılıçdaroğlu bir önceki seçimlerde partideki en büyük rakibi Muharrem İnce'yi aday olarak gösterdi. CHP Genel Başkanı'nın çevresindekiler kafasını karıştırmış olacak ki; Kılıçdaroğlu 2023 yılında yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor.

    İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ele veren adımlar;

    MECLİS'TEKİ KONUŞMASINDA İLK SİNYALİ VERDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu 2020 Aralık ayı başında TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada AK Partili vekillerin kendisine "aday ol" seslenmelerinin ardından "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" diyerek karşılık verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması o günlerde "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" tartışmalarını başlatmıştı.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARIN TARZI DEĞİŞTİ
    Bir diğer dikkat çekici adım ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımlarındaki yazı karakterlerini değiştirmesi oldu. Daha önce kendi adını çok fazla ön plana çıkarmayan paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu, 2021 Mart başında yaptığı bir paylaşımda kendi adı ve soyadının ön planda olduğu bir yazı karekteri kullandı.

    "BİZ" GİTTİ "BEN GELDİ
    CHP Genel Başkanı'nın sosyal medyada değiştirdiği bir diğer nokta ise kullandığı dil oldu. Daha önce vaatlerini "biz" diyerek anlatmayı tercih eden Kılıçdaroğlu son aylarda ise daha çok "ben" dili üzerinden paylaşımlara başladı.

        HALKIN İÇİNDEN KEMAL KILIÇDAROĞLU PR'I DEVREDE
        Seçimleri sosyal medyadaki PR hamleleriyle kazanacaklarını inananların Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptırdığı bir diğer konu ise evinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yardım ederken çekilen fotoğraflarını paylaştırmak oldu.

        DÜNYA KUDÜS DİYE İNLERKEN ERKEN SEÇİM İSTEDİ
        Kılıçdaroğlu, bundan 3 gün önce yeni bir skandala imza attı. Tüm dünya İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulme tanık olurken o kendi siyasi hesaplarını devreye soktu ve erken seçim çağrısı yaptı.

        KILIÇDAROĞLU'NA GÜZELLEME VİDEOSU
        Ve son olarak dün akşam YouTube'da yayınlanan 40 dakikallık bir videoda baştan sonra Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yer aldı.

            Videoda AK Parti karşısında girdiği 10 seçimi kaybeden partisinde taciz tecavüz olaylarının zirve yaptığı Kılıçdaroğlu'ndan bahsedilmedi.

            CHP Genel Başkanı'nın partisini nasıl başarıdan başarıya koşturduğu farklı bir profil çizdiği anlatıldı.

            10 SEÇİM KAYBETTİ
            Bu zamana kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde AK Parti ve Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkamadı.

                Söylemleri ve sosyal medyadaki PR'la 2023'teki seçimler için adaylığa hazırlanan hazırlanan Kılıçdaroğlu adaylığını ne zaman açıklayacak ittifak ortağı Meral Akşener buna ne tepki verecek merak konusu.
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