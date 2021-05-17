Kemal Kılıçdaroğlu, bundan tam 11 yıl önce bir kaset skandalıyla kendisini CHP Genel Başkanlığı koltuğunda buldu. Eski bir bürokrat olan ve SSK'da yaptığı skandallarla vatandaşların hafızalarında kötü anılara sahip olan Kılıçdaroğlu o gün bugündür CHP'deki koltuğunu koruyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle birlikte kendisi aday olmayan Kılıçdaroğlu bir önceki seçimlerde partideki en büyük rakibi Muharrem İnce'yi aday olarak gösterdi. CHP Genel Başkanı'nın çevresindekiler kafasını karıştırmış olacak ki; Kılıçdaroğlu 2023 yılında yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor.
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ele veren adımlar;
MECLİS'TEKİ KONUŞMASINDA İLK SİNYALİ VERDİ
Kemal Kılıçdaroğlu 2020 Aralık ayı başında TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada AK Partili vekillerin kendisine "aday ol" seslenmelerinin ardından "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" diyerek karşılık verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması o günlerde "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" tartışmalarını başlatmıştı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARIN TARZI DEĞİŞTİ
Bir diğer dikkat çekici adım ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımlarındaki yazı karakterlerini değiştirmesi oldu. Daha önce kendi adını çok fazla ön plana çıkarmayan paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu, 2021 Mart başında yaptığı bir paylaşımda kendi adı ve soyadının ön planda olduğu bir yazı karekteri kullandı.
"BİZ" GİTTİ "BEN GELDİ
CHP Genel Başkanı'nın sosyal medyada değiştirdiği bir diğer nokta ise kullandığı dil oldu. Daha önce vaatlerini "biz" diyerek anlatmayı tercih eden Kılıçdaroğlu son aylarda ise daha çok "ben" dili üzerinden paylaşımlara başladı.