SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARIN TARZI DEĞİŞTİ

Bir diğer dikkat çekici adım ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımlarındaki yazı karakterlerini değiştirmesi oldu. Daha önce kendi adını çok fazla ön plana çıkarmayan paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu, 2021 Mart başında yaptığı bir paylaşımda kendi adı ve soyadının ön planda olduğu bir yazı karekteri kullandı.

"BİZ" GİTTİ "BEN GELDİ

CHP Genel Başkanı'nın sosyal medyada değiştirdiği bir diğer nokta ise kullandığı dil oldu. Daha önce vaatlerini "biz" diyerek anlatmayı tercih eden Kılıçdaroğlu son aylarda ise daha çok "ben" dili üzerinden paylaşımlara başladı.