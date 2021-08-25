SON DAKİKA: Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanı adayı krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu ittifaklar kuruyor

AKŞENER HER FIRSATTA DİLENDİRİYOR

Bir yandan Kılıçdaroğlu, son zamanlarda yaptığı hamlelerle 'adaylığa hazırım' mesajı verirken, diğer yandan Akşener de "buradayım" dedi.

"DAYATMA DEĞİL" DEDİ GÖZDAĞI VERDİ

Özel bir TV kanalında konuşan Akşener, "Bir senaryo Cumhur İttifakı'nın adayı belli sayın Erdoğan. Millet İttifakı'nın adayını oturup konuşmadık. Oturulacak, konuşulacak. Tek tek aday mı, ortak aday mı olacak bilmiyorum. Ben kişisel fikirlerimi paylaşıyorum. Tek adayla gitmenin uygun olabileceğini söylüyorum ama bu bir dayatma değil." ifadeleriyle ittifak ortaklarına ince bir mesaj gönderdi.

"Benim dikte etme gibi bir davranışım olamaz. Bu sistem değişinceye kadar mümkün olduğunca rekabet duygularımızı parlamenter sisteme geçinceye kadar bırakıp, bir süre işbirliğinde fayda görüyorum" diyen Akşener, ortaklarına kriz yaratacak isimlerden uzak durma uyarısı yaprak kendisinin de içinde olduğu bir işbirliği teklifinde bulundu.

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK

Bu zamana kadar sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanlığı adaylığı için çalışmalar yürüten Mansur Yavaş da dün akşamn Fatih Altaylı'nın sorusu karşısında yeşil ışık yaktı. Yavaş, Fatih Altaylı'nın "Kemal Kılıçdaroğlu 'aday olun' derse..." sorusuna "O zaman düşünmek lazım. Ne ülkenin gündemi ne bir şey. Muhalefet erken seçim istiyor. " diyerek bu konuda kapıyı kapatmadığını gösterdi.

Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması