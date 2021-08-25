SON DAKİKA: Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanı adayı krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu ittifaklar kuruyor

Türkiye'de kamuoyu bir yandan ülke gündemini takip ederken Millet İttifakı da kendi içinde cumhurbaşkanı adaylığı gündeminde dönüp duruyor. Ekremö İmamoğlu İBB Başkanı seçildiği günden bu yana cumhurbaşkanı adaylığı için mesaj verirken Mansur Yavaş ise özellikle sosyal medya üzerinden adaylık için bir çalışma yürütüyordu. Meral Akşener her defasında konuşmalarının altında verdiği mesajlarla kendisinin aday olması gerektiğini yinelerken Kemal Kılıçdaroğlu ise son aylarda adeta cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şaha kalktı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan da karşılık geldi.
İşte (MİCB) Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adaylığı Borsası'nda yaşanan son gelişmeler:
EKREM İMAMOĞLU İTTİFAKLAR KURUYOR
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı içinde ittifaklar kurduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı "Ekrem İmamoğlu, salt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi hareket etmiyor. İstanbul dükalığı ile Kürtlerle, Alevilerle ve ABD ile ittifaklar kuruyor."
KÜRTLER'DEN SONRA ALEVİLER
Selvi, İmamoğlu'nun Kürtler'den sonra Aleviler'den de destek bulmak için hamleler yaptığını yazdı ve "HDP oylarını yanında tutmaya özen gösteren İmamoğlu, geçen haftadan itibaren CHP'de çok etkin olan Alevilerin desteğini sağlamak için hareket geçti.
Hacı Bektaş'taki anmalara Kılıçdaroğlu ile birlikte katılan Ekrem İmamoğlu ev sahibi havasındaydı. Hacı Bektaş'taki anmaların tüm yükünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Ekrem İmamoğlu, doğal afetler nedeniyle ertelediği, İstanbul Yenikapı'da yapılacak olan "Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali"nin ise cuma günü başlayacağını duyurdu. İmamoğlu, Kürtlerden sonra Alevilerle de ittifak kuruyor. Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında tabandan gelen gücünü ittifaklarla perçinlemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
"EKİM PARTİSİ"
CHP'ye yakın gazetecilerden Gürkan Hacır da bugün Karşı gazetesinde yazdığı yazıda Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması için geniş kamuyou oluşturma gayretinde. Hacır "Kemal Bey, genel başkanlıktaki son seçimine hazırlanıyor. Ya Cumhurbaşkanlığına yürüyecek… Ya da evine… Peki iki potansiyel aday ne yapıyor…Anketlerde Erdoğan'ı bile sollayıp geçen iki belediye başkanı… Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu…!" derken "İmamoğlu tam bir Cumhurbaşkanı adayı gibi çalışıyor… Ekibini kurmuş… Şehir şehir Türkiye'yi dolaşıyor… Politik mevzulara girmekten çekinmiyor… Tek başına bir parti gibi çalışıyor… O yüzden İstanbul'da yeni bir partiden bahsediliyor." ifadeleriyle de İBB Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığı için adını ön plana çıkarma çabası içinde.