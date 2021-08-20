CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’dan Millet İttifakı’ndaki adaylık krizini tırmandıracak ’Kılıçdaroğlu’ çıkışı!

İYİ PARTİ'DEN AKŞENER ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu'nun öne çıkması sonrası jet bir şekilde açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına ilişkin, "Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var. Bu konularda çok kolay anlaşılır, arada bir sürtüşme filan çıkmaz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ KAPATTI

CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın birinci görevi, halka verilen sözleri tutmak." sözleriyle İmamoğlu ve Yavaş'a "Siz belediye başkanısınız, işinize bakın" mesajını verdi.