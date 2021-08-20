CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’dan Millet İttifakı’ndaki adaylık krizini tırmandıracak ’Kılıçdaroğlu’ çıkışı!

Millet İttifakı'nda yaşanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizini tırmandıracak yeni bir açıklama geldi.
CHP'li bazı isimlerin hazırladık anketlerle Kılıçdaroğlu'nu öne çıkarak adaylık için parlatmaya çalıştığı bilinirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adaylık için sosyal medya üzerinden giriştikleri PR çalışmaları ile adaylık için kendilerine zemin hazırlıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'ben de varım' çıkışları hafızalardaki yerini korurken son olarak terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş da adaylık sinyali vermişti.
KRİZ ÇIKARACAK AÇIKLAMA
İttifaktaki adaylık çekişmesi sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan kriz çıkaracak bir açıklama geldi.
"CUMHURBAŞKANI OLACAK KİŞİ KILIÇDAROĞLU"
CHP - İYİ Parti ve HDP'nin de dışardan destek verdiği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin konuşan salıcı, "Cumhurbaşkanı olacak kişi, ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.
Salıcı şunları söyledi:
Genel başkanlar arasında AK Parti'nin hamlelerine karşı, bu hamleleri boşa düşüren, ittifakın içinde ve dışındaki bütün partilerle, genel başkanlarıyla bu süreci götüren kim? Yine sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bundan sonraki süreci örgütleyecek olan, başında olacak olan, bana sorarsanız liderlik edecek, Cumhurbaşkanı olacak olan kişi yine Kemal Kılıçdaroğlu.