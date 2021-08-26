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    • Güncel
    • 26.08.2021 10:48
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    • 26.08.2021 10:48
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    MEB-2021 lise kayıtları nereden ve nasıl yapılacak? Lise kayıtları ne zaman gerçekleşecek? Kayıt için gerekli evraklar neler?

    2021 lise kayıtları ne zaman yapılacak? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. LGS nakil sürecinin tamamlanmasına az bir süre kala öğrenciler ve veliler tarafından lise kayıtlanın nasıl ve ne zaman yapılacağı sorgulanmaya başlandı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Öğrencilerin bir diğer merak ettiĞİ konu ise lise kayıtları için istenen belgelerin neler olduğu. Peki, lise kayıtları nasıl yapılır? Lise kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2021?

    2021 lise kayıtları ne zaman başlayacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Liseye geçiş yapacak öğrenciler yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından kayıtlarla ilgili detayları sorgulamaya başladı. Şimdi ise gözler tekrardan MEB'e çevrildi ve lise kayıtları için neler yapılması gerektiği gündemde sıkça sorgulanmaya başlandı. 2021 lise kayıtlarının nereden ve nasıl yapılması gerektiği, hangi belgelere ihtiyaç duyulduğu gibi daha pek çok bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

    2021 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

    Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

    LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2021

    23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

    31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

    06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

        LİSE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmek ile birlikte genel olarak şu belgeler isteniyor:

        Yerleştirme sonuç belgesi

        İlköğretim Öğrenim Belgesi

        Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

        Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

        Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

        4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf
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        Haberler Güncel MEB-2021 lise kayıtları nereden ve nasıl yapılacak? Lise kayıtları ne zaman gerçekleşecek? Kayıt için gerekli evraklar neler?
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