MEB-2021 lise kayıtları nereden ve nasıl yapılacak? Lise kayıtları ne zaman gerçekleşecek? Kayıt için gerekli evraklar neler?

2021 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.