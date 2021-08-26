MEB-2021 lise kayıtları nereden ve nasıl yapılacak? Lise kayıtları ne zaman gerçekleşecek? Kayıt için gerekli evraklar neler?

2021 lise kayıtları ne zaman başlayacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Liseye geçiş yapacak öğrenciler yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından kayıtlarla ilgili detayları sorgulamaya başladı. Şimdi ise gözler tekrardan MEB'e çevrildi ve lise kayıtları için neler yapılması gerektiği gündemde sıkça sorgulanmaya başlandı. 2021 lise kayıtlarının nereden ve nasıl yapılması gerektiği, hangi belgelere ihtiyaç duyulduğu gibi daha pek çok bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
2021 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.
Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.
LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2021
23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı