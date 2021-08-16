HDP'li Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın adayı olmak istiyor! Muhalefet cephesinde işler iyice karıştı...

Ardından Habertürk'e çıkan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. Şöyle bir tablomuz var. Medya isimler üzerine odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Seçilecek cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyor ki, nefsine, duygularına hakim olmayıp, "Ben burada kalacağım" derse bir başka felaketin kapısı açılır. Büyükşehir belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Elbette daha güzel yerlere gelebilirler. Bence ikinci dönem de devam etmelidirler" sözleriyle ikiliyi uyardı.

FETÖ'YE YAKIN OLDUĞU KONUŞULAN AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NA SET ÇEKTİ

FETÖ projesi olduğu yüksek sesle konuşulan Akşener cephesiyse 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı... CHP Liderinin öne çıkması sonrası jet bir şekilde açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına ilişkin, "Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var. Bu konularda çok kolay anlaşılır, arada bir sürtüşme filan çıkmaz." ifadelerini kullandı.

TUTUKLU DEMİRTAŞ CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYA HAZIR