HDP'li Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın adayı olmak istiyor! Muhalefet cephesinde işler iyice karıştı...

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığına bir isim daha çıktı. 2014'teki Kobani kanlı ayaklanması faili HDP'li Selahattin Demirtaş aday olmak istiyor. Son açıklama ittifakı çatlacak mı?
CHP'Lİ KEMAL TAM CESARETİNİ TOPLAMIŞKEN...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için kendisine yakın isimlere ara ara açıklama yaptırıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de aday olmak için çok istekli olduğu biliniyor.
Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak isteyen Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a kapıları kapatmıştı.
İlk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun öne çıkaran Kılıçdaroğlu, adaylığını gayriresmi ilan etti.
Kuşoğlu, Ankara'da Çankaya İlçe Başkanlığı binasının açılışında, "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sayılarını iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Fondaş medyadan Cumhuriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın birinci görevi, halka verilen sözleri tutmak." sözleriyle İmamoğlu ve Yavaş'a "Siz belediye başkanısınız, işinize bakın" mesajını verdi.
Ardından Habertürk'e çıkan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. Şöyle bir tablomuz var. Medya isimler üzerine odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Seçilecek cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyor ki, nefsine, duygularına hakim olmayıp, "Ben burada kalacağım" derse bir başka felaketin kapısı açılır. Büyükşehir belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Elbette daha güzel yerlere gelebilirler. Bence ikinci dönem de devam etmelidirler" sözleriyle ikiliyi uyardı.
FETÖ'YE YAKIN OLDUĞU KONUŞULAN AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NA SET ÇEKTİ
FETÖ projesi olduğu yüksek sesle konuşulan Akşener cephesiyse 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı... CHP Liderinin öne çıkması sonrası jet bir şekilde açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına ilişkin, "Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var. Bu konularda çok kolay anlaşılır, arada bir sürtüşme filan çıkmaz." ifadelerini kullandı.
TUTUKLU DEMİRTAŞ CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYA HAZIR