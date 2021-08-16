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    • 16.08.2021 13:38
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    Ordu’da 671 noktada heyelan

    Ordu'da 13 ilçede etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen afetin bilançosu ortaya çıktı. İl genelinde 671 noktada heyelan meydana gelirken, 310 iş makinesi ve 420 personel ile sahada etkin bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, dere ıslahı, menfez ve yağmur suyu hattı çalışmalarıyla birlikte, toplam 1861 noktaya müdahale etti.

    İHA
    Ordu’da 671 noktada heyelan

    Ordu'da 7 Ağustos Cumartesi akşamı başlayan ve belirli aralıklarla 14 Ağustos Cumartesi akşamına kadar devam eden şiddetli yağışlar sonrası oluşan hasarın bilançosu açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nin, meteoroloji verilerine göre önceden aldığı önlemler ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı ve OSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması neticesinde olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilerek olası büyük olumsuzlukların önüne geçildi.



    YAĞIŞLAR BELİRLİ ARALIKLARLA 7 GÜN SÜRDÜ
    İl genelinde 7 gün boyunca belirli aralıklarla meydana gelen şiddetli yağışlar, bölgenin sarp arazilerinde heyelanlara neden oldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, şehir merkezlerinden geçen dere yataklarında aldığı önlemler ise son yılların en büyük afetinin en az zararla atlatılmasını sağladı.



    ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR 13 İLÇEYİ ETKİLEDİ
    Bölgedeki şiddetli yağışların sona ermesinin ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, heyelan kaldırma ve hasar tespit çalışmaları başladı. Yapılan incelemelerde 13 ilçede 671 noktada heyelanların meydana geldiği belirlendi.



        310 İŞ MAKİNESİ, 420 PERSONEL GÖREV YAPTI
        Şiddetli yağışlar öncesi tüm planlamalarını yapan Büyükşehir Belediyesi, 310 iş makinesi ve 420 personel ile şehir merkezlerinde ve kırsal mahallelerde toplam 1861 noktaya müdahalede bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler liderliğinde yapılan koordineli çalışmalar sonrası, son yılların en büyük afetlerinden biri en az zararla atlatılmış oldu.



        BAŞKAN GÜLER: "EKİPLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
        Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Güler, "İl genelinde belirli aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar sonrası, 13 ilçemizde heyelanlar oluştu. Bazı ilçelerimize yakın derelerin su debilerinde meydana gelen artışlar sonrası bu noktalara müdahalede bulunduk. Ekiplerimiz sağanak yağışların başladığı günden bu yana sahada özverili bir çalışma sürdürdü. Tüm ekiplerimize gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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