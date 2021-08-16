Ordu’da 671 noktada heyelan





310 İŞ MAKİNESİ, 420 PERSONEL GÖREV YAPTI

Şiddetli yağışlar öncesi tüm planlamalarını yapan Büyükşehir Belediyesi, 310 iş makinesi ve 420 personel ile şehir merkezlerinde ve kırsal mahallelerde toplam 1861 noktaya müdahalede bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler liderliğinde yapılan koordineli çalışmalar sonrası, son yılların en büyük afetlerinden biri en az zararla atlatılmış oldu.