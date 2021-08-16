Ordu’da 671 noktada heyelan

Ordu'da 7 Ağustos Cumartesi akşamı başlayan ve belirli aralıklarla 14 Ağustos Cumartesi akşamına kadar devam eden şiddetli yağışlar sonrası oluşan hasarın bilançosu açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nin, meteoroloji verilerine göre önceden aldığı önlemler ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı ve OSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması neticesinde olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilerek olası büyük olumsuzlukların önüne geçildi.
YAĞIŞLAR BELİRLİ ARALIKLARLA 7 GÜN SÜRDÜ
İl genelinde 7 gün boyunca belirli aralıklarla meydana gelen şiddetli yağışlar, bölgenin sarp arazilerinde heyelanlara neden oldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, şehir merkezlerinden geçen dere yataklarında aldığı önlemler ise son yılların en büyük afetinin en az zararla atlatılmasını sağladı.
ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR 13 İLÇEYİ ETKİLEDİ
Bölgedeki şiddetli yağışların sona ermesinin ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, heyelan kaldırma ve hasar tespit çalışmaları başladı. Yapılan incelemelerde 13 ilçede 671 noktada heyelanların meydana geldiği belirlendi.