HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP ve İYİ Parti'yi tehdit etti: HDP’siz yürümenin mümkün olmadığını görenler...

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Bitlis'te yürütülen 'Dere Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılan esnafı ziyaret etmek üzere kente geldi.
Partililerin katıldığı toplantının ardından Ulu Cami Meydanı'nda konuşma yapan Sancar, HDP'nin kimseyle bir ittifak içinde olmadığını söyledi.
Sancar, Bitlis'te yürütülen proje kapsamında alınan kararların milletvekiline sorularak alındığını, doğrusunun bu projelerin muhatabı olan halka sormak olduğunu söyledi.
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