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    • 29.07.2021 22:18
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    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP ve İYİ Parti'yi tehdit etti: HDP’siz yürümenin mümkün olmadığını görenler...

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Dere Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılan esnafı ziyaret etmek üzere Bitlis'e geldi. Sancar, "Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder. Kendi yoluna devam ettiğinde HDP’siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler. Bitlis esnafını nasıl mağdur ettiklerinin farkındayız" diye konuştu. Haberin detayları...

    Mithat Sancar CHP ve İYİ Parti'yi tehdit etti

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Bitlis'te yürütülen 'Dere Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılan esnafı ziyaret etmek üzere kente geldi.

    Partililerin katıldığı toplantının ardından Ulu Cami Meydanı'nda konuşma yapan Sancar, HDP'nin kimseyle bir ittifak içinde olmadığını söyledi.

    Sancar, Bitlis'te yürütülen proje kapsamında alınan kararların milletvekiline sorularak alındığını, doğrusunun bu projelerin muhatabı olan halka sormak olduğunu söyledi.

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        Sancar, "Bizim diğer partilere bir çağrımız yok. Yok efendim şu ittifakmış, bu ittifakmış, bizi ilgilendirmiyor. Şu şahıs adaymış, bu şahıs adaymış bizi ilgilendirmiyor. Biz yolumuza sizlerle devam ediyoruz. Bu yolda sizlerin görüşlerini alarak, sizlerin bu etkisini görerek, yaptığımız toplantılarda bizlere söylenenleri dikkate alarak kararlarımızı vereceğiz. Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder. Kendi yoluna devam ettiğinde HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler." sözlerini sarf etti.

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