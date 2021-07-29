HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP ve İYİ Parti'yi tehdit etti: HDP’siz yürümenin mümkün olmadığını görenler...

Sancar, "Bizim diğer partilere bir çağrımız yok. Yok efendim şu ittifakmış, bu ittifakmış, bizi ilgilendirmiyor. Şu şahıs adaymış, bu şahıs adaymış bizi ilgilendirmiyor. Biz yolumuza sizlerle devam ediyoruz. Bu yolda sizlerin görüşlerini alarak, sizlerin bu etkisini görerek, yaptığımız toplantılarda bizlere söylenenleri dikkate alarak kararlarımızı vereceğiz. Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder. Kendi yoluna devam ettiğinde HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler." sözlerini sarf etti.

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