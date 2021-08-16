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    • 16.08.2021 13:01
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    TSK ile MİT Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    TSK ile MİT’ten Irak’ın kuzeyine operasyon

    Türkiye'nin terörle kesintisiz mücadelesi sürüyor. Son dakika haberi bu kez Irak'ın kuzeyinden geldi.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristler için kaçış yok! TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz!" denildi.

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