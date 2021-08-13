CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDPKK sevgisi bitmiyor! Selahattin Demirtaş için çağrı yapıp güç birliği istedi

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Van'da skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmasında HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı yapıp HDPKK ile 'güç birliği' yapılması çağrısında bulundu.

Millet İttifakı'nda belirsizlik sürüyor. HDP ile gizli ittifakta direnen CHP ve İYİ Parti, perde arkasından kirli bir siyaset yürütüyor.

Van'da kanaat önderleri buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayyumlara karşı çıktı ve HDP'nin zulme uğradığını öne sürdü.

HDPKK İLE GÜÇ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Söylemlerini biraz daha derinleştiren Kılıçdaroğlu, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük istedi ve HDP'ye ''güç birliği yapalım'' diye seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Ben isyan ediyorum itiraz ediyorum. Güç birliği yapmadığımız müddetçe bu rahatsızlık devam eder. Güç birliğinin olması lazım." dedi.

CHP VE İYİ PARTİ GİZLİDEN YÜRÜTÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin ''şeffaf ittifak yoksa biz de yokuz'' restinin tartışıldığı bir süreçte verdiği bu mesajlar gündeme bomba gibi oturdu.

Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanını görevden alıyorsun yerine kayyum atıyorsun." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi kolu ve Kürtlük kimliği üzerinden siyaset yürüten HDP'nin ''ırkçılık'' manipülasyonun arkasında durdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, devleti katliam yapmakla suçlayan ihanet bildirisine imza atan akademisyenlere de destek vererek, "Allah'ın izni ile iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde bu barış akademisyenlerin tamamını yeniden üniversitelerde görevlerine iade edeceğiz." cümlelerini sarf etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir kez daha AK Parti seçmenini hedef aldı ve çok tartışılacak sözler kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Günaha ortak oluyorsun. Onlara oy verme kardeşim kul hakkı yemeyene oy vereceksin sen." dedi.

HALKTAN YABANCILAŞMIŞTIK

Önceki CHP yönetimlerini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, kendi döneminden ise övgü ile bahsetti.

Kılıçdaroğlu, "CHP olarak bizim kabahatimiz vardı. Toplumdan uzaklaşmıştık. Halktan yabancılaşmıştık. Şimdi onu yapmıyoruz değiştik. Son 10 yılda en büyük değişimi yapan partiyiz." şeklinde konuştu.