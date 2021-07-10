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    • 10.07.2021 10:09
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    Adaylığa kendisini erken kaptıran Kılıçdaroğlu'na "dostlarından" fren!

    Haziran 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı şimdiden Başkan Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı'nda koltuk hesapları sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylık turlarına başlaması ve kendisine yakın isimlerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi ittifak ortaklarını kızdırdı. Adaylık koltuğunu Kılıçdaroğlu'na kaptırmak istemeyen rakipleri, CHP liderine geri vites yaptırdı. Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalar hakkında sessizliğini bozan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili "Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış" demek zorunda kaldı.

    Adaylığa kendisini erken kaptıran Kılıçdaroğlu'na dostlarından fren!

    Türkiye'de, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çalışmaları şimdiden başladı.

    AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İtifakı'nda belirsizlik devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylemesi Millet İttifakı'nda gerilime neden oldu.

    İYİ Parti yönetimi adaylarının Meral Akşener olduğunu belirtip ittifak ortağı CHP'nin kendilerinden habersiz böyle bir karar almasına tepki gösterdi.

    Kuşoğlu'nun iddiaları sonrası uzun süre sessizliğini koruyan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda kaldı.

    Sözcü'den Emin Çölaşan'ı arayıp Kuşoğlu'nun adaylık ile ilgili açıklamasının yanlış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

        ÜZÜLEREK HABERİM OLDU
        "Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu… Biz cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz…

        İTTİFAKA DANIŞMADAN KARAR ALMAK YANLIŞ
        Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu. Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir"

        ADAY OLMAYACAĞIMI KİM SÖYLEDİ
        CHP lideri Kılıçdaroğlu, 7 Aralık 2020'de TBMM'deki konuşması sırasında AK Partili vekillerin kendisine "aday ol" şeklinde seslenilmesi üzerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadesini kullanmıştı.

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        Haberler Güncel Adaylığa kendisini erken kaptıran Kılıçdaroğlu'na "dostlarından" fren!