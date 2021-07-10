Adaylığa kendisini erken kaptıran Kılıçdaroğlu'na "dostlarından" fren!

İTTİFAKA DANIŞMADAN KARAR ALMAK YANLIŞ

Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu. Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir"



ADAY OLMAYACAĞIMI KİM SÖYLEDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 7 Aralık 2020'de TBMM'deki konuşması sırasında AK Partili vekillerin kendisine "aday ol" şeklinde seslenilmesi üzerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadesini kullanmıştı.