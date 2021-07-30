CHP'li Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul'un derin FETÖ bağlantıları!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi için kontrollü darbe söyleminin mimarı olduğu bilinen Bylock'çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un örgüt bağlantılarına ait her geçen gün yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in ABD'den Türkiye'ye gelip soruşturma birimlerine teslim olması gündeme bomba gibi düştü. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ancak ifadeleri savcılık tarafından yeterli görülmeyerek tutuklanan ve hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen Keynes'in, neredeyse her taşın altından çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul'la aynı örgüt evinde kaldığı ortaya çıktı.
CHP İMAMIYLA DİRSEK TEMASI
Gürsul'un bugüne kadar ortaya çıkarılan FETÖ bağlantılarının ayrıntılarına ulaşıldı. Gürsul 17-25 Aralık darbe girişiminden kısa bir süre önce Kılıçdaroğlu'nun yanına yerleştirilerek başdanışmanı yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre sonra ise örgüt bağlantılarının deşifre olması nedeniyle görevine son verildi. Toplam 28 bin kez Bylock'a giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanının en çok temasta olduğu isim örgütün CHP'den sorumlu imamı olan Ahmet Hamdi Parlak. Parlak, aynı zamanda MİT TIR'ları kumpasındaki en kritik isimlerinden de biri. Parlak, Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in mahrem yapılanmayı ifşa etmesin diye Ankara'daki örgüt evinde 'karantinaya' alan, bir nevi gözetim altında tutan kişiydi. Aynı eve CHP liderinin eski Bylockçu başdanışmanı Fatih Gürsul da kalıyordu.
DAVİD KEYNES'İ KONTROL ALTINDA TUTUYORDU
David Keynes de ifadesinde Gürsul'la Ankara'daki üniversite eğitimi sırasında tanıştığını, Gürsul'un o dönem örgüt yurtlarında kalarak belletmenik yaptığını ifade etti.