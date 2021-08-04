Türk düşmanları yangınları fırsat saydı ülkemizi kötülemeye kalktı! millet ise yalanlara kanmadı

Ormanlarımız ateşe verildi. 73 ülke ve 10 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldi. Türk düşmanları ise klavye başına geçti. Bizi zayıf göstermek istedi. Fakat millet bir kez daha kenetlendi. Algı operasyonuna prim vermedi. 83 milyon alevlerin karşısına dikildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 73 ÜLKEYE MESAJ

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye yangınla mücadelede destek veren 73 ülkeyi açıkladı. Liderlerine teşekkür mesajı yolladı.

ATEŞE KARŞI TÜRKİYE TİMİ

Türkiye'de Manavgat'ta başlayan ve 7 günde 163 noktada görülen orman yangınlarının 152'si kontrol altına alındı. Dört ildeki 11 yangın devam ederken, askerler ve polisler de sahaya indi. Akdeniz'deki yangınlarda 3 binin üzerinde asker alevlere karşı göğsünü siper etti. Köylüler, kadınlar ve genci-yaşlısı herkes, orman işçileriyle kol kola girdi. Yangınların yerleşim yerlerine ulaşmasını engelledi. Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'deki yangınlara havadan da müdahale edildi. Milas'taki yangın, Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı Mahhesi'ne kadar ilerledi. Bazı köylere sıçrayan yangında, çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

AĞIR BİLANÇO

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orman yangınlarından etkilenenlerden, Antalya'da 598, Muğla'da ise 271 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirtti. Antalya'da 11, Muğla'da da 36 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Faciada 2 orman işçisi olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmişti.

ŞİŞE EKİBİ KURULDU

Orman ve mesire alanlarında bulunan, doğal yangına sebep olabilecek cam şişeler, kurulan özel ekipler tarafından toplanıyor. 911 Arama Kurtarma Derneği, Kapıdağ Yarımadası'nda ormanlık alanlara atılan cam şişeleri topladı.

O ZANLI TUTUKLANDI

Antalya Manavgat'taki orman yangınlarıyla ilgili olarak 30 Temmuz'da gözaltına alınan 16 yaşındaki C.Y. cezaevine gönderildi.

YANGINLARA BETON DUVAR

Muğla Bodrum'daki yangınlarda, beton mikserleri de görev aldı. İlçedeki Çağdaş Beton Şirketi yetkilileri, 4 gündür yangına karşı üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Yaklaşık 300 beton mikseriyle bölgedeki havuzlara boşaltılan suyu, helikopterler aldı. Her defasında 2.5 ton su taşıyan helikopterler, kısa sürede Çökertme ve Mazı bölgelerindeki alevlere boşalttı.

İMARA AÇMAYACAĞIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız" dedi.

ALEVLER TERMİK SANTRALİ KUŞATTI

Milas Ören'deki Kemerköy Termik Santrali alevler tarafından sarıldı. Santralin etrafında, iş makineleriyle hatlar kazılarak hidrojen tankları boşaltıldı. Ekipler yangının santrale ulaşmaması için canla başla çalışırken, yetkililer "Durum çok ciddi. Alevler santralin dibine kadar geldi" dedi.

TOMA'LAR İŞ BAŞINDA

Emniyet Genel Müdürlüğü, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 112 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk etti.

GÖREV AŞKI

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangınıyla mücadele için Türkiye'nin dört bir yanından itfaiye ekipleri, yardıma koştu. Isparta Belediyesi'nde görevli olan ve bir hafta önce evlenen itfaiye eri Ahmet Davşan, yangını duyunca balayını iptal ederek, göreve geldi. Davşan, "Arkadaşlarım çalışırken ben de burada olmalıydım. Balayı planımızı artık başka zamana bıraktık. Eşim de benim burada olmam gerektiğini söyledi" dedi.

MEYVE AĞACI DİKİLSİN

Yangında Manavgat bu hale geldi. Emekli Orman Memuru Yılmaz Akkoz, "Yanan yerlere, ekosisteme göre zeytin, ceviz, badem, incir dikilebilir" dedi.

TEHLİKE ÇİZMEYİ AŞTI!

Küresel ısınma, Coronavirüs felaketini bile geride bıraktı! Kuzey Yarım Küre'de yükselen hava sıcaklıkları rekor kırdı. Dünyanın pek çok noktasından, orman yangını haberleri gelmeye başladı. Yaklaşık bir haftadır Türkiye'yi etkisi altına alan yangınlar, dünyayı da sardı. Özellikle İtalya, Yunanistan ve İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde, kırmızı alarm vardı. 90'dan fazla ülkenin ormanları dün cayır cayır yandı. Ne uçaklar, ne de soğutma çalışmaları alevlerle mücadeleye çare olamadı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları aralıksız yayınladı.

İTALYA

İtalya'da dün 800'den fazla noktada yangın çıktı. Binlerce hektarlık alanın kül olduğu açıklandı. Tüm AB ülkelerine 'yardım' çağrısı yapıldı.

RUSYA

Tam 217 noktada yangın çıktı. Alevler, güçlükle kontrol altına alındı. Yalnızca Sibirya'daki yangınlarda 1 milyon hektarı aşkın alan yandı.

YUNANİSTAN

Ülkede 58 noktada yangın meydana geldi. Alevler Rodos Adası ve Sofulu bölgesinde ormanlık alanda başladı. Yerleşim yerlerine de sıçradı.

ABD

Toplam 91 noktada yangın çıktı. 1.8 milyon hektardan fazla alan yandı. Ülkenin batısını kaplayan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

YANGIN YAĞMURLARI KAPIDA

Uzmanlar, orman yangınları hakkında küresel ısınmaya dikkat çekti. Sıcaklık artışına bağlı olarak 'yangın yağmurlarının' olabileceğini söyledi. Bilim insanları ise "Birçok orman yangınlar sayesinde kendini yeniliyor" dedi.

DÜNYADAN TAM DESTEK

Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından destek mesajları geldi. Dün Dalaman Havalimanı'na inen İspanya'ya ait 2 yangın söndürme uçağı hemen görev başına geçti. Alevlere müdahale etti.

Azerbaycan: 108 kişilik ekip. 1 helikopter. 2 su tankı.

Hırvatistan: 1 yangın söndürme uçağı.

İran: 2 helikopter. 1 yangın söndürme uçağı

İspanya: 2 yangın söndürme uçağı. 21 kişilik ekip.

Katar: Teknik ekipman. 66 kişilik ekip.

Rusya: 3 helikopter. 5 yangın söndürme uçağı.

Ukrayna: 3 yangın söndürme uçağı.

FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA

Orman yangınları, fırsatçıları da harekete geçirdi. Yangına karşı kullanılan malzemelerin fiyatına hemen zam geldi. Yangın söndürme topunun fiyatı 262'den 483 liraya yükseldi. 6 litrelik yangın tüpü 180'den 300 liraya, ısıya dayanıklı eldivenler ise 46 liradan 70 liraya çıktı. Vatandaş isyan etti. "Her felakette aynı fırsatçılık. Kenetlenmemiz gereken zamanda bu yapılan çok ayıp" dedi.

ÇİRKİN HELPSAP

Türkiye, orman yangınlarına karşı kenetlendi. Ancak bu birlik ve beraberliğe rağmen bir grup sosyal medya üzerinden kampanya başlatarak "Help Turkey" dedi. Dijital Medya uzmanı Marc Owen Jones, kampanyanın sahte hesaplar tarafından başlatıldığını söyledi. "Etiket sahte hesaplardan yayıldı.Paylaşım yapan hesaplar aynı gün açıldı. Paylaşımdan kısa sürede silindi"dedi.

Türkiye Güzeli Şevval Şahin de 'HelpTurkey' kampanyasına katıldı. Ardından partiye gitmesi tepki topladı.