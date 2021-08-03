Her doğal afet sonrası ortaya çıkan fırsatçılık yapan kansızlar yine sahnede! Fiyatı 2 katına çıktı

Yangın, deprem ve sel gibi doğal afetler sonrası pek çok insan, mağdur olanlara yardım etmek için seferber olurken, bazı kesimler bu durumu bile bir vurgun fırsatı olarak görüyor. Fırsatçılar, Türkiye'nin güney kesimlerindeki yangınlar sonrası yine sahneye çıktılar.

Bunun bir örneği 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de yaşanmıştı. Güncel verilere göre 114 kişinin hayatını kaybettiği, 1035 kişinin yaralandığı deprem sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarına gönüllü vatandaşlar da destek verdi. Vatandaşlar, bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak veya maddi yardımda bulunmak için harekete geçti.