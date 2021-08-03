Başkan Erdoğan Ankara'daki kriz merkezinde yangınlar hakkında bilgi aldı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Kriz Merkezi'nde yangınlar hakkında bilgi aldı.









Başkan Erdoğan, Ankara'da bulunan Kriz Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.







Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki merkezde, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla yangın bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da eşlik etti.





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