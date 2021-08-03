Yağmur yağacak mı? Yangın bölgeleri için kötü haber: Çok yakın planda yağış gözükmüyor

110 yıllık ölçümdeki en sıcak değerleri ile bu haftayı karşılaştırdığımızda rekor sıcaklıklara yaklaşmış durumda hatta bazı günler rekor sıcaklıklar kırılacak gibi gözüküyor. Cuma günü İstanbul'da tahmin edilen sıcaklık 40 derece. Biz en yüksek 41.3 derece ölçtük belki bu değer tekrar gözükecek ya da egale edilecek" diye konuştu.