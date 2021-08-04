İSPARK görevlisine hakaretler yağdırıp tüküren Habertürk sunucusu Didem Arslan’a tehdit ve hakaretten dava

Şişli'de geçen yıl 19 Mart'ta İspark görevlisine hakaret eden Habertürk ve Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenledi.
Habertürk ve Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz ve eşi Kürşat Yılmaz, Şişli'deki Harbiye Abdi İpekçi Caddesi'nde geçen yıl 19 Mart günü park ücreti isteyen İspark görevlisi Aykut Arıkan ile tartışmış, Arıkan bu nedenle Yılmaz Ailesi'nin şikayeti üzerine İspark'taki işinden atılmıştı.
Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başsavcılık, Yılmaz hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.