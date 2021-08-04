Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.08.2021 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2021 07:17
    ABONE OL

    İSPARK görevlisine hakaretler yağdırıp tüküren Habertürk sunucusu Didem Arslan’a tehdit ve hakaretten dava

    Geçen yıl Şişli'de İspark görevlisi Aykut Arıkan'la tartışıp hakaret eden ve yüzüne tüküren Habertürk ve Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenledi.

    Didem Arslan’a tehdit ve hakaretten dava

    Şişli'de geçen yıl 19 Mart'ta İspark görevlisine hakaret eden Habertürk ve Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenledi.



    Habertürk ve Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz ve eşi Kürşat Yılmaz, Şişli'deki Harbiye Abdi İpekçi Caddesi'nde geçen yıl 19 Mart günü park ücreti isteyen İspark görevlisi Aykut Arıkan ile tartışmış, Arıkan bu nedenle Yılmaz Ailesi'nin şikayeti üzerine İspark'taki işinden atılmıştı.


    Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başsavcılık, Yılmaz hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.



        SENİ ATTIRACAĞIM
        İddianamede, Didem Yılmaz'ın eski İspark görevlisi Aykut Arıkan'a karşı "P...vk, seni attıracağım" şeklinde tehdit ve hakaret ettiği kaydedildi.


        İddianamede, Didem Yılmaz'ın eşi Kürşat Yılmaz ile İspark çalışanı Aykut Arıkan da sanık olarak yer aldı. Sabah'ın haberine göre, Arıkan'a Kürşat Yılmaz'ı iterek yere düşürdüğü gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.



        KÜFÜRLÜ BİR İFADEYLE İŞTEN ATILMAMI SÖYLEDİ
        Didem Arslan Yılmaz'ın işten attırdığı çalışanı Aykut Arıkan yaşadıklarını şöyle anlatmıştı. "18 lira için benimle tartıştılar. Didem Hanım İBB Basın Danışmanı Murat Ongun'u arayıp küfürlü bir ifadeyle işten atılmamı söyledi. Sonra, 6 yıldır çalıştığım İspark'tan çıkışım verildi" demişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’deki orman yangınlarında son durum!
        Haberler Güncel İSPARK görevlisine hakaretler yağdırıp tüküren Habertürk sunucusu Didem Arslan’a tehdit ve hakaretten dava