İSPARK görevlisine hakaretler yağdırıp tüküren Habertürk sunucusu Didem Arslan’a tehdit ve hakaretten dava



İddianamede, Didem Yılmaz'ın eşi Kürşat Yılmaz ile İspark çalışanı Aykut Arıkan da sanık olarak yer aldı. Sabah'ın haberine göre, Arıkan'a Kürşat Yılmaz'ı iterek yere düşürdüğü gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.





KÜFÜRLÜ BİR İFADEYLE İŞTEN ATILMAMI SÖYLEDİ

Didem Arslan Yılmaz'ın işten attırdığı çalışanı Aykut Arıkan yaşadıklarını şöyle anlatmıştı. "18 lira için benimle tartıştılar. Didem Hanım İBB Basın Danışmanı Murat Ongun'u arayıp küfürlü bir ifadeyle işten atılmamı söyledi. Sonra, 6 yıldır çalıştığım İspark'tan çıkışım verildi" demişti.