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    • 03.08.2021 18:46
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    Azerbaycan'dan 220 itfaiye eri daha yangın bölgelerine geldi: "Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız"

    Yurdun birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele için kardeş ülke Azerbaycan'ın güçlü desteği sürüyor. Yangınlarla mücadele için Bakü'den yola çıkan 220 kişilik itfaiyeci grubu daha Türkiye'ye geldi. İtfaiye erleri, yangınların yoğun yaşandığı Marmaris'te görev alacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Albay Nazar Bağışov, "Yangınların söndürülmesine tam hazırız. Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

    Azerbaycan’dan 220 itfaiye eri daha geldi!

    Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından gönderilen 2'nci destek grubu da Türkiye'ye geldi.

    "KARDEŞ TÜRKİYE'MİZİN YANINDAYIZ"
    Albay Nazar Bağışov, "Biz yangınların söndürülmesine tam hazırız. Bütün alet avadanlıklar yangınların söndürülmesi için özümüzle götürmüşüz ve yangınların söndürülmesine şahsiyet tecrübeli, şahsiyet emektaşlarımızla celp olunmuştur. Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız" dedi.



    220 İTFAİYECİ DAHA DESTEĞE GELDİ
    Yangınlar için uçak ve helikopter desteği de veren Azerbaycan'ın 220 kişilik ikinci destek grubu Artvin'de karşılandı.



    "TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU, GURUR DUYDUK"
    Azerbaycan'dan gelen destek ekibini karşılayan bir vatandaş, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yangın için yardıma geleceğini öğrendim. Bunu duyar duymaz direkt Sarp Sınır Kapısına geldim. Yaklaşık 10 saattir bekliyorum. Tüylerimiz diken diken oldu, gurur duyduk" diye konuştu.



        "KARDEŞ DEVLETE DESTEK İÇİN GELMİŞİZ"
        Azerbaycan itfaiye eri, "Azerbaycan'dan, Bakü'den geliyoruz. Şimdi de Marmaris'e doğru gidiyoruz. Azerbaycan'dan kardeş devlete destek için gelmişiz. İnşallah desteğimiz boşuna gitmez" dedi.



        Kardeş ülkenin itfaiye erleri Marmaris'te orman kahramanlarına destek olacak.
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