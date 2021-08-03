Yangını söndürmeye çalışırken traktörüyle birlikte alevlerin içinde kalan çiftçi: Kolumdaki deri naylon gibi açıldı! Yine olsa hiç düşünmeden giderim

Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yerleşim yerini tehdit eden yangın sırasında, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra mahalleli de alevleri söndürmek için seferber oldu. Yangının mahalleye ulaşmaması için vatandaşlar, traktörleri ve su tankerleriyle alevlere müdahale etti.