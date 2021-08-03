Yangını söndürmeye çalışırken traktörüyle birlikte alevlerin içinde kalan çiftçi: Kolumdaki deri naylon gibi açıldı! Yine olsa hiç düşünmeden giderim

Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yerleşim yerini tehdit eden yangın sırasında, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra mahalleli de alevleri söndürmek için seferber oldu. Yangının mahalleye ulaşmaması için vatandaşlar, traktörleri ve su tankerleriyle alevlere müdahale etti.
YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNE YARDIMA KOŞTU, ALEVLERİN ORTASINDA KALDI
Söndürme çalışmalarına katılan evli ve bir çocuk babası Süleyman Köylüoğlu (44), yardım için gittiği bölgede alevlerin arasında kaldı. Köylüoğlu, son anda kaçıp canını kurtarırken, traktörü ve arkasına bağladığı su tankeri alevlerin arasında kalıp, gözünün önünde yanarak demir yığınına döndü.
Kolları, sırtı ve ensesi yanan Köylüoğlu, bölgedeki sağlık ekiplerince Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Köylüoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.