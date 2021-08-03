İHA'lardan orman yangınlarına nokta atışı müdahale

Orman yangınları ile mücadelede, insansız hava araçları (İHA) da etkin olarak kullanılıyor.
İHA'lardan elde edilen görüntülerle alevlere nokta atışı müdahele yapılıyor.
ORMAN YANGINLARINDA İHA'LAR KULLANILIYOR
Türkiye'nin farklı illerinde çıkan, çoğu kontrol altına alınan orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lar da kullanılıyor.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde bulunan İHA'lar; orman yangınlarının genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesi açısından önemli rol oynuyor.