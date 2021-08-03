İHA'lardan orman yangınlarına nokta atışı müdahale

İHA'LAR GÖKYÜZÜNDE

OGM'nin Twitter'daki hesabından İHA'ların kaydettiği görüntüler paylaşıldı. Açıklamada ise "Canlı yayının en etkilisi İHA'lar gökyüzünde. 9 adet İHA ile yangınları takip ederek yangınla mücadele uzmanı orman mühendislerimize anlık veri sağlıyoruz. Ekiplerimiz, yangına nereden ve nasıl müdahale edileceğini yönetim merkezlerimizde değerlendirerek müdahalede bulunuyor" denildi

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