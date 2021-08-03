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    • 03.08.2021 14:55
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    • 03.08.2021 15:04
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    İHA'lardan orman yangınlarına nokta atışı müdahale

    Orman yangınları ile mücadelede, insansız hava araçları (İHA) da etkin olarak kullanılıyor. İHA'lardan elde edilen görüntülerle alevlere nokta atışı müdahele yapılıyor.

    DHA
    İHA'lardan nokta atışı müdahale

    Orman yangınları ile mücadelede, insansız hava araçları (İHA) da etkin olarak kullanılıyor.



    İHA'lardan elde edilen görüntülerle alevlere nokta atışı müdahele yapılıyor.


    ORMAN YANGINLARINDA İHA'LAR KULLANILIYOR
    Türkiye'nin farklı illerinde çıkan, çoğu kontrol altına alınan orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lar da kullanılıyor.

    Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde bulunan İHA'lar; orman yangınlarının genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesi açısından önemli rol oynuyor.


        NOKTA ATIŞI MÜDAHALE İMKANI
        Geniş gözetleme yapılarak, yangının boyutu daha hızlı tespit edilirken, söndürme sırasında bu araçlardan elde edilen bilgilerle nokta atışı müdahale yapılıyor.

        İHA'LAR GÖKYÜZÜNDE
        OGM'nin Twitter'daki hesabından İHA'ların kaydettiği görüntüler paylaşıldı. Açıklamada ise "Canlı yayının en etkilisi İHA'lar gökyüzünde. 9 adet İHA ile yangınları takip ederek yangınla mücadele uzmanı orman mühendislerimize anlık veri sağlıyoruz. Ekiplerimiz, yangına nereden ve nasıl müdahale edileceğini yönetim merkezlerimizde değerlendirerek müdahalede bulunuyor" denildi

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