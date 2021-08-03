Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: YKS tercih süresi uzatıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih tarihleri uzatıldı.
Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2021