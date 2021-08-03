Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.08.2021 21:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2021 22:11
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: YKS tercih süresi uzatıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

    YKS tercih süresinde uzatma!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih tarihleri uzatıldı.

    Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık" ifadelerini kullandı.



    Erdoğan, "Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" dedi.



    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    YKS tercih süresinde uzatma!
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: YKS tercih süresi uzatıldı