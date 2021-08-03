Son dakika: MSB duyurdu! Denizli'deki yangına müdahale için iş makineleri ve personel görevlendirildi

Konuya ilişkin MSB'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makineleri ve personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
İşte MSB'den yapılan paylaşım;
Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2021