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    • 04.08.2021 01:01
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    Son dakika: MSB duyurdu! Denizli'deki yangına müdahale için iş makineleri ve personel görevlendirildi

    Denizli'deki yangına müdahale için 11. Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personeli görevlendirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

    MSB Denizli’deki yangın için harekete geçti

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'de çıkan yangına müdahale etmek için 11'inci Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personelinin görevlendirildiğini bildirdi.



    Konuya ilişkin MSB'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makineleri ve personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.



    İşte MSB'den yapılan paylaşım;



        ISPARTA İÇİN DE HAREKETE GEÇİLDİ
        Bakanlık, Isparta'daki yangınlart için de ekiplerin görevlenlendirildiğini duyurdu.

        Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir.
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