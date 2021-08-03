Son dakika: MSB duyurdu! Denizli'deki yangına müdahale için iş makineleri ve personel görevlendirildi





ISPARTA İÇİN DE HAREKETE GEÇİLDİ

Bakanlık, Isparta'daki yangınlart için de ekiplerin görevlenlendirildiğini duyurdu.



Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir.