Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yangınlarla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Pakdemirli'nin açıklamarından satır başları;



'MARMARİS'TE BELLİ BİR NOKTADA PARLAMA VAR'

Ekiplerimiz biraz risk aldı. İyi bir noktaya gidiyoruz. Muğla'da 5 yangın devam ediyor. 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü. Marmaris'te belli bir noktada parlama var. Köyceğiz'de yangın devam ediyor. Kavaklıdere'de sabah saatlerinde söndürülen yangın öğleden sonraki saatlerde tekrar başladı. Milas'taki yangın hala devam ediyor, ciddiyetini koruyor. Denizli'deki dün çıkan yangınımızı kontrol altına aldığımızı söylemiştik. Isparta'da öğle saatlerde iyiye giden yangın şu aralar alevlenmiş durumda. Hava sıcaklığı bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü. Rüzgar, alevler sürekli yön değiştiriyor.



'ÇOK CİDDİ BİR SAVAŞ VERİLİYOR'

Marmaris'teki parlamaları arkadaşlar toparlamaya çalışıyor. 16 suatar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 arazöz, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor. Yangınlardan zarar gören vatandaşlarımız için bakanlığımız tarafından kısa bir bilgi vereyim. 5 ilimizde tespitler devam ediyor. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimiz mağduriyeti gideriliyor olacak. Çok ciddi bir savaş veriliyor. Bu savaşta moral ve motivasyonu yüksek tutmamız lazım. Herkesi sabırlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum.







'ENVANTERİMİZDE 48 HAVA ARACI BULUNUYOR'

Hava araçlarıyla ilgili tartışma var kamuoyunda. Portekiz'de 43 hava aracı var. Yunanistan'ın 18 hava aracı var. Fransa'nın 40. Bunlar 2018 verileri, aşırı değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bizim envanterde sürekli olarak çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız yönetim helikopterimizi saymazsak 48, bunları da sayarsak 53-55'e ulaşıyor. Bazı yardım talepleri oldu çeşitli ülkelerden. Taleplerin çoğunu olumlu karşıladık. Toplamda 3 amfibik uçağımıza 3 amfibik uçak daha eklendi. 9 tane tanker uçağımız var. Helikopterimiz 57'ye vardı ve toplamda 72 hava aracına çıkmış oldu. Bu akut dönem geçtikten sonra bile Türkiye'nin bilançosunda her zaman 50 ve üzeri hava aracı oluyor olacak. Bu yangınlar normal mi, neden bu kadar yangın oluyor, başka ülkelerde de yaşanıyor mu diye genel bilgi vermek istiyorum.



'İLK YAĞMURLARLA BİRLİKTE FİDANLARIMIZI DİKECEĞİZ'

Amerika'da 1.36 milyon hektar alan yanmıştır. 12 eyalette 101 orman yangını devam ediyor Amerika'da. Sadece Kaliforniya'da 200 bin alanla 300'ün üzerinde bina hasar gördü. Kanada'da 2.75 milyon hektar orman alanı zarar gördü. Küresel sıcaklık ve kuraklıkla beraber tüm dünyada ciddi bir yangın riski var. Sadece Türkiye'nin başında olan bir musibet değil. Biz de uğraşmaya devam edeceğiz. Hem Muğla hem de Antalya'daki gereğinden fazla sürmüş yangınlarımızın üstesinden de geliyor olacağız. Şu an milli birlik ve beraberlik zamanı, herkesle el ele yürüme vaktidir. İnşallah ilk yağmurlarla birlikte fidanlarımızı dikiyor olacağız.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



Burada çalışan arkadaşlarımıza, kurumlarımıza, orman teşkilatımıza, karayollarımıza, güvenlik teşkilatlarımız, belediyelerimize kadar herkes gayret içerisinde mücadele ortaya koymaktadır. Biraz önce Köyceğiz'den geldim. Vatandaşlarımız el birliği içinde büyük bir mücadele ortaya koydu. Bu devletin büyük bir devlet olduğuna, bu milletin büyük bir millet olduğuna bir kez daha şahit olduk.

Bir taraftan Marmaris, Milas, diğer taraftan Köyceğiz ve yangınların olduğu bütün alanlarda sabahtan itibaren bulunmuştuk. Öyle bir rüzgarla karşı karşıyayız ki, yarım saat önce söndürüldüğünü gördüğümüz yangın yarım saat sonra daha şiddetli alevleniyor.

Bu tüm kurum ve kurumlarımızla motivasyonumuzu devam ettiren bir durumdur. Hava sıcak, kuru, nem az bunlar dezavantajımız. Rüzgar hangi taraftan eserse essin tehdit ediyor. Sabır gösteren, aynı zamanda çalışmalara katılan bütün Muğlalı hemşehrilerimize şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz.

İnşallah yarın akşam vatandaşlarımıza daha pozitif değerlendirmeyi aktarabiliriz. Bu esnada tüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Türkiye'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelerimize, şantiyelere, özel sektöre hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.

PROVOKASYON UYARISI

Burada hiç kimse siyasi, ideolojik ayrılık ortaya koymadan herkes kırmızı beyaz milli formayla mücadeleyi devam ettiriyor. Provokasyon yok dersem yalan söylemiş olurum. Ormancıların yanına gidip 'işinizi yapmıyorsunuz hakkımızı helal etmiyorum' demek hakikaten beni rencide ediyor. Ormanın içerisinde arasözle birlikte yangını söndürmek inanç meselesidir. İstanbul'da durup buradaki insanları telaşa koymanın anlamı yok. Herkes birbiriyle koordinasyon içerisinde. Havada İHA'lar var, herşeyimiz var.

'Menteşe'de bütün evler yandı' demek kamuoyuna bilgi vermek insafsızlık ve vicdansızlıktır. Sanatçı olabilirsiniz, profesör olabilirsiniz, buradaki insanların hayatlarıyla, duygularıyla, gerçekleriyle oynamanıza kimse müsaade edemez. Burada herkes büyük mücadele içerisindedir. Bir an önce bitmesini istiyoruz, dua ediyoruz.

Her türlü desteği, morali ortaya koyabilirsiniz ama spekülatif, provokatif açıklamalarını yapmamalarını bir kez daha rica ediyorum.



Tüm belediyelerimizin, kamu kurumlarımızın envanteri burada seferber. Türkiye'de ne kadar belediye varsa buralar. Adıyaman'ından Kapaklası'na kadar burada büyük mücadele içerisinde.

Polisin TOMA'sı vatandaş gösteri yaparken su sıkıyor, şimdi su sıkacak mı? deniyor. Evet sıkıyor. Başından beri işin programı var. Yangın yerleşim yerlerine yaklaştığı andan itibaren TOMA devreye girdi. TOMA dediğin araç ormanın içine giremez ki. Yerleşim yerlerine sıçramaması için güçlü bir şekilde itfaiyeye ve diğer araçlara yardımcı olmaktır. Bir yangından böyle bir tartışma mı çıkarılır?





Neticede yangın söndürmek için bagetleri bir çok ülkeden bulmaya çalıştık. 4 tane bulduk, bir ülkeden 3 tane bulduk. Arkadaşlarımız 24 saat çalışıyor. Elimizdeki bütün imkanları kullanıyoruz. Kızılay bir taraftan çalışıyor. Her noktada sıcak yemek, su, soğuk sandviç ne varsa ortaya koymaya çalışıyor. Jandarma ve Emniyet takviye kuvvetleri sürekli devriye atıyorlar.



Dünyada birçok ülkelerdeki afetleri izliyoruz. Elbette bizde çalışanlar var. Bizde hemen klavyeye sarılıyorlar. Tüm arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, orman müdürlerimiz, belediyelerimiz, Kızılay herkes kolunu sıvamış işin içine girmiştir. Hasar tespit çalışmaları Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Tüm tarım zararları tespit edilmektedir. Aynı zamanda araç hasarları varsa tespit edilmektedir. Evleri hasar gören vatandaşlarımız yaklaşık 347 ev şu ana kadar burada tespit edildi.

Şu ana kadar yaklaşık topam 20 milyon liralık nakdi yardım geldi. İhtiyaçlara göre bu artmaktadır. Tahliye konsunda da dün verdiğim rakam 8 mahalle tahliye edilmişti. 5 de kısmi tahliye sözkonusuydu. Şimdi bu sayı biraz daha artmış oldu. Yaklaşık 28 mahallede 3 bin 219 hane tahliye edildi.

Gayret edeceğiz, dünyanın en güzel beldelerinde yaşıyoruz. Cenab-ı Allah bize buraları nasip etti. Ecdadımız buraları yurt etti. Gelecek nesillerimize bu afetlerin hasarlarını onararak bırakacağız. Onlara övünecekleri tarih, doğa ve çevre brakacağız.





3 BAKANDAN MANAVGAT'TA AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Tüm imkanlarımızla, seferberlik halinde, iş birliği ve uyum içinde yangınlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugünkü müdahaleyle Manavgat'taki kritik bölgelere yangının sıçraması engellendi.

Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor.

Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı. Antalya'da toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Yarın Ukrayna'dan 4 helikopter daha gelecek."







Bakan Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

"STK'lar, AFAD, Emniyet ile beraber her yerde yangınla mücadeleye devam ediyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangın bölgelerinde. Uçak, helikopter, arazöz, vatandandaşımızla birlikte mücadele veriyoruz. İnsanüstü bir gayretle sahada çalışma yapılmaktadır.

Yangınımız 4 farklı noktada başladı. 48 mahallemiz etkilendi. 48 mahallemizi boşalttık. 17 mahalle kısmen zarar gördü. Sahada bir fiil vatandaşlarımızın acılarını sarmak için mücadele ediyoruz. 9 vatandamızın tedavisi hastanede devam etmektedir."



Vatandaşlarımız için 62 konteyner hazır durumda.

"ANTALYA'YA 47,5 MİLYON TL ÖDENEK AYRILDI"

Hasar tespit çalışmalarına başladık. Antalya'ya toplamda 47,5 milyon TL ödenek ayrıldı. 912 ailemize 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı.



Seferberlik ruhuyla bir dakikayı önemseyerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi tamamen zarar gören vatandaşlarımıza 50 bin lira mobilya ve kira yardımı yapılacak."







Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

"Yangınlara karşı olağanüstü bir mücadele veriyoruz. Topyekun mücadele var. Belli noktalarda yangınları kontrol altına aldık. Sıcaklıkların yükselmesi ve nemin yok denecek kadar az olması mücadelede zorluklar çıkarıyor. Temennimiz en kısa sürede bu sürecin sona ermesi.

Bir taraftan yangınla mücadele ederken, bir taraftanda da yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Öncelikle amacımız yangını kısa sürede bertaraf etmek. Bir taraftan yangınla mücadele ederken, bazıları da yalan haberlerle milletimizin moralini bozmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız bu haberleri dikkate almasınlar."