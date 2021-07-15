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    • 16.07.2021 01:07
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    15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un ağabeyi: Darbe girişimi tekrarlanırsa bu sefer sokaklara bayraklarla inmeyeceğiz

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün kanlı işgal girişiminin 5. yıldönümü... A Haber ekranlarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilen özel yayına konuk olan 15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz darbe girişimi hakkında çok değerli açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Yiyen varsa, buradan hodri meydan diyorum. Bu sefer biz hazırlıklıyız. Bu sefer bayrakla sokağa çıkmayacağız. Kardeşimin hesabını sormak istiyorum" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    Darbe girişimi tekrarlanırsa bu sefer sokaklara...

    15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz A Haber ekranlarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan özel yayında FETÖ'nün hain darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

    HİÇ ASABİ BİRİ OLMADI

    Kardeşi Fahrettin Yavuz'un aile içinde kimseye benzemediğini ve kendisinin asabi olmadığını ifade etti. Kardeşiyle yaşadığı bir anısını canlı yayında paylaşan Yavuz, kardeşi gibi bir evlat yetiştirdiği için anne ve babasına teşekkür etti.

    VATAN SEVGİSİNİ ÇOCUKLARA ÖĞRETMELİYİZ

    "Yetiştirdiğimiz çocuklara vatan sevgisini öğretelim" diyen Fuat Yavuz, bunun çok hassas olduğunu ifade etti. Gençler için Z kuşağı gibi bir ayrımın olmaması gerektiğini söyleyen Yavuz, 15 Temmuz'u gençlere çok iyi anlatmak gerektiğini belirtti.

    15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI TÜRKİYE DÖRDE BÖLÜNECEKTİ

        15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye'nin dörde bölüneceğini söyleyen Yavuz, Türkiye'de artık parmak sallayarak darbe yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.

        YİYEN VARSA BURADAN HODRİ MEYDAN!

        Darbe girişiminin tekrarlanma ihtimaline ilişkin konuşan Yavuz "Yiyen varsa, buradan hodri meydan diyorum. Bu sefer biz hazırlıklıyız. Bu sefer bayrakla sokağa çıkmayacağız. Kardeşimin hesabını sormak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        İYİ OLANLAR HARİÇ AİLELERİNE DÜŞMANLIK BESLİYORUZ

        Çok net konuşan Yavuz, "Aileleri masum diyorlar. Ailelerine düşmanlık besliyoruz. Buradan açık açık söylüyorum. FETÖ'nün sümüklü mendillerini koklayan teröristlerin ailelerini düşmanlık besliyoruz. İyi olan aileleri tenzih ediyorum." diye konuştu.

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        15 Temmuz: Bir sabah gelecek kardan aydınlık
        Haberler Güncel 15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un ağabeyi: Darbe girişimi tekrarlanırsa bu sefer sokaklara bayraklarla inmeyeceğiz