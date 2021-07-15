15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un ağabeyi: Darbe girişimi tekrarlanırsa bu sefer sokaklara bayraklarla inmeyeceğiz

Kardeşi Fahrettin Yavuz'un aile içinde kimseye benzemediğini ve kendisinin asabi olmadığını ifade etti. Kardeşiyle yaşadığı bir anısını canlı yayında paylaşan Yavuz, kardeşi gibi bir evlat yetiştirdiği için anne ve babasına teşekkür etti.

VATAN SEVGİSİNİ ÇOCUKLARA ÖĞRETMELİYİZ