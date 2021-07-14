FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca yurt dışına kaçan hainler

Bu isimler dışında, eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu, Tuğamiral Ali Suat Aktürk, tuğgeneraller Mehmet Zeki Kıralp ve Mehmet Nail Yiğit, Albay Tevfik Gök ile helikopterle Yunanistan'a kaçan eski binbaşılar Gencay Büyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan ile eski başçavuşlar Bilal Kurugül ve Mesut Fırat da darbe girişiminden sonra firar edenler arasında bulunuyor.

FETÖ'NÜN FİRARİ SİVİLLERİ

FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı olan, aralarında örgütün tepe yöneticilerinin de bulunduğu siviller firari olarak kayıtlarda yer alıyor.

Bu isimlerin başında ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde örgütü yöneten elebaşı Fetullah Gülen geliyor.

17/25 Aralık kumpas soruşturmalarıyla 15 Temmuz darbe girişiminin talimatını bizzat verdiği ortaya çıkan Gülen hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "anayasal düzeni ihlal", "kasten öldürme" gibi suçlardan açılan davalar bulunuyor.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Gülen'in başına 4 milyon lira ödül konuldu.