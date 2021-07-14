FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca yurt dışına kaçan hainler

15 Temmuz ihanetinin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar F-16 ve zırhlı araçların yanı sıra savaş gemilerini seyre çıkaran darbecilerden bazıları, halkın direnişi karşısında çareyi firar etmekte buldu.
Bu şekilde yurt dışına kaçan isimlerin başında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu geliyor.
Olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olan Kalyoncu, sözde atama listesinde 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Ankara Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı olarak yer aldı.
Beraberindeki darbecilerle tugayın yönetimine el koyduktan sonra faaliyetlerine başlayan Kalyoncu, tank taburuna ait zırhlı araçlarla daha önce belirlenen noktaların işgal edilmesi emrini verdi.
Bunu üzerine birliklerden bir kısmı Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne saldırdı, diğerleri ise Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden diğer darbecilere desteğe gitti.
Kalyoncu'nun talimatıyla hareket edenler, aralarında polislerin de bulunduğu 16 kişiyi şehit etti, 265 kişiyi de yaraladı.
Yazışmalara göre, Jandarma Genel Komutanlığında halkın direnişiyle karşılaşan darbecilerin, kalabalığın dağıtılması için ısrarla istediği hava desteği, Kalyoncu tarafından olumlu karşılandı, darbecileri protesto eden vatandaşlar helikopterlerce tarandı ve 9 kişi şehit oldu.
Sabah saatlerine kadar kanlı eylemlerini sürdüren Kalyoncu, bütün çabasına rağmen başarılı olmadığını anlayınca karargahtan kaçtı.
Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Kalyoncu'nun başına 4 milyon lira ödül konuldu.
GEMİLERE SEYİR EMRİ VEREN TUĞAMİRAL
Darbe girişiminin ardından soluğu yurt dışında alan darbeciler arasında eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay da bulunuyor.
"Abdurrahman" kod adını kullanan Bay, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısıydı.
Darbe gecesi Donanma Komutanlığındaki savaş gemilerini seyre kaldıran Bay, bir süre sonra gemilere top atışı yapılması emrini veridi. TCG Kemalreis gemisi bu talimata uyarak Marmara Denizi'nde üç kez top atışı yaptı.
Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Bay da sırra kadem bastı.