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Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'den "15 Temmuz" mesajı: Rabbimiz, Türkiye’yi muhafaza eylesin

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, 15 Temmuz dolayısıyla Türkiye'ye bir mesaj gönderdi. "Ey büyük Türkiye halkı, Ey azametli halk! Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun" diyen Sabri, Cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkıyla Rabbimiz, Türkiye'yi muhafaza eylesin." diye dua etti.

15.07.2021 17:07 - Son Güncelleme: 15.07.2021 17:20
Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'den 15 Temmuz mesajı: Rabbimiz, Türkiye’yi muhafaza eylesin

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı.

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Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'den 15 Temmuz mesajı: Rabbimiz, Türkiye’yi muhafaza eylesin

Mesajına, "Ey büyük Türkiye halkı, Ey azametli halk! Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun." sözleriyle başlayan Sabri, Kur'an-ı Kerim'den "Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır." ayetini okuyarak devam etti.

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'den 15 Temmuz mesajı: Rabbimiz, Türkiye’yi muhafaza eylesin

Mesajında, "Siz Allah'a yardım ettiniz, Allah da size yardım etti. Alçak komployu çökerttiniz." diyen Sabri, 15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe girişiminin Türkiye hükümetini, devletini ve halkını hedef aldığını ancak Allah'ın, "hikmet sahibi idareci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vesilesiyle" Türk milletinin elinden tutarak kurtardığını vurguladı.

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'den 15 Temmuz mesajı: Rabbimiz, Türkiye’yi muhafaza eylesin

Allah'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını koruması, ayaklarını sabit kılması ve her daim hakkı tutanlardan ve hak söze destek olanlardan eylemesi dileğinde bulunan Sabri, "Cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkıyla Rabbimiz, Türkiye'yi muhafaza eylesin." diye dua etti.

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'den 15 Temmuz mesajı: Rabbimiz, Türkiye’yi muhafaza eylesin

Sabri, mesajını şöyle tamamladı: