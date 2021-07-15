Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'den "15 Temmuz" mesajı: Rabbimiz, Türkiye’yi muhafaza eylesin

Allah'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını koruması, ayaklarını sabit kılması ve her daim hakkı tutanlardan ve hak söze destek olanlardan eylemesi dileğinde bulunan Sabri, "Cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkıyla Rabbimiz, Türkiye'yi muhafaza eylesin." diye dua etti.