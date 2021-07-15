Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz programında önemli açıklamalar





İnşallah büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar durup dinlenmeden mücadeleyi sürdüreceğiz. Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, tuzakları birer birer bozarak hedefimize yürüyoruz. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimize cumhur ittifakı olarak bütünleştirdiğimiz son bir eşik var. Onu da aştığımızda artık ülke ve millet olarak yeni bir döneme giriyoruz.



Türkiye tarihi boyunca pek çok saldırıya, pek çok tuzağa maruz kalmıştır. Milletimiz için vatanımızı korumak gayesiyle mücadele etmek, bu uğurda şehitler vermek adeta su içmek, ekmek yemek kadar tabiidir.



"BU MİLLET İHANETİ VE HAİNİ AFFETMEZ"

Bu milletin asla affetmeyeceği bir şey varsa o da kendi içinden çıkan hainlerin yaptığı ihanetlerdir. Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez, hainlerin arkasında duranları da affetmez.



Ne olursa olsun, FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecektir.



Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da müsamahası da olmaz.

Gerekirse kan kusar, kızılcık şerbeti içtik deriz ama ülkemizi ve milletimizi böyle bir ayıbın içine sokmayız. Dışarıda veya içeride her kim FETÖ'cülerle, PKK'lılarla veya diğer terör örgütleriyle ilgili hak, hukuk, adalet edebiyatı yapıyorsa bilin ki kafasının arkasında ülkemiz ve milletimizle ilgili karanlık bir amaç vardır.

Dışarıda veya içeride her kim FETÖ'cülerle, PKK'lılarla veya diğer terör örgütleriyle ilgili hak, hukuk, adalet edebiyatı yapıyorsa bilin ki kafasının arksında ülkemiz ve milletimizle ilgili karanlık bir amaç vardır.