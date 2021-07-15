İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz paylaşımı: Cümle şehitlerin omuzlarında, bir sabah gelecek kardan aydınlık

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 5 yıl geçti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 15 Temmuz destanı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"BİR SABAH GELECEK KARDAN AYDINLIK"
#TürkiyeGeçilmez etiketi ile paylaşılan videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden Abdurrahim Karakoç'un şiiri 'Kardan Aydınlık' şiirine yer verildi.
Altun, tweetinde "Cümle şehitlerin omuzlarında, Bir sabah gelecek kardan aydınlık..." ifadelerini kullandı.