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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz paylaşımı: Cümle şehitlerin omuzlarında, bir sabah gelecek kardan aydınlık

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, #TürkiyeGeçilmez etiketi ile 15 Temmuz destanını anlatan bir video paylaştı. Videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden "Kardan Aydınlık" şiirine de yer verildi.

    15 Temmuz: Bir sabah gelecek kardan aydınlık

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 5 yıl geçti.



    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 15 Temmuz destanı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.




    "BİR SABAH GELECEK KARDAN AYDINLIK"
    #TürkiyeGeçilmez etiketi ile paylaşılan videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden Abdurrahim Karakoç'un şiiri 'Kardan Aydınlık' şiirine yer verildi.




    Altun, tweetinde "Cümle şehitlerin omuzlarında, Bir sabah gelecek kardan aydınlık..." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz paylaşımı: Cümle şehitlerin omuzlarında, bir sabah gelecek kardan aydınlık