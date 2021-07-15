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    • 16.07.2021 01:08
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    Son dakika! 15 Temmuz'un 5. yıldönümünde 90 bin camide okunan selalar göğe yükseldi

    Gelen son dakika haberine göre, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin 5. yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak. Haberin detayları...

    90 bin camide selalar okunuyor

    Son dakika haberi... 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin 5. yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu.

    Tüm Türkiye'de vatandaşlar sokaklara dökülürken, şehitlerimizin ruhuna dualar okundu. Saatlerin 00:13'e gelmesiyle birlikte 81 ilde bulunan 90 bin camide okunan selalar göğe yükseldi.

    SELA SESLERİ AYNI SAATTE YÜKSELDİ

    Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

    IŞIKLAR SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK TUTULACAK

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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    15 Temmuz: Bir sabah gelecek kardan aydınlık
    Haberler Güncel Son dakika! 15 Temmuz'un 5. yıldönümünde 90 bin camide okunan selalar göğe yükseldi