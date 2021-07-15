Son dakika! 15 Temmuz'un 5. yıldönümünde 90 bin camide okunan selalar göğe yükseldi

Son dakika haberi... 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin 5. yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu.

Tüm Türkiye'de vatandaşlar sokaklara dökülürken, şehitlerimizin ruhuna dualar okundu. Saatlerin 00:13'e gelmesiyle birlikte 81 ilde bulunan 90 bin camide okunan selalar göğe yükseldi.

SELA SESLERİ AYNI SAATTE YÜKSELDİ

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

IŞIKLAR SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK TUTULACAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.