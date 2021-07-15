FETÖ'cü hainlerin yargılandığı 289 davadan 288’i karara bağlandı! Bir daha gün yüzü görmeyecekler

58 ilde toplam 289 darbe davası açıldı. Mahkemelerce yapılan ayırmalar ile İstinaf ve Yargıtay aşamalarındaki kısmi bozma kararları sonrasında dava sayısı 300'ü aştı. Davalardan 57'si Ankara, 56'sı İstanbul'da açıldı, 176 davanın yargılaması da 56 ilde yapıldı. 289 davadan 288'i karara bağlandı.
Çanakkale 5. Alay Komutanlığı davasında ise yargılama sürüyor. 3 bini müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 890 darbeci hapis cezalarına mahkum edildi. Bunlardan bin 634'ü ağırlaştırılmış müebbet, bin 366'sı müebbet hapis cezası aldı. Bin 890 sanık da değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.
İlk derece mahkemelerinde verilen kararların ardından dava dosyaları temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. 83 davanın kararı kesinleşirken, 131 kararla ilgili Yargıtay'daki temyiz incelemesi sürüyor. Firari sanıkların dosyaları ise yakalandıklarında yargılama yapılmak üzere ayrıldı. Mahkeme kayıtlarında baş firari olarak darbeci örgütün elebaşı Fetullah Gülen yer aldı. Gülen hakkında ABD makamlarına iade talepnameleri gönderildi.
ELEBAŞININ İADE DOSYALARI
Türk mahkemeleri, askeri darbe teşebbüsü başta olmak üzere 27 suçtan Gülen'in iadesini istedi. Yargılama sürecinde, elebaşları ABD'de yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün, sivil imamları aracılığıyla TSK'ya yerleştirdikleri askerlere darbe yaptırması, somut delillerle ortaya çıktı.
Şimdiye kadar çıkan kararlarda, darbeye katılan sanıklara "Türkiye Cumhuriyeti'nin öngördüğü anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezaları verilirken, her bir şehit için de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezaları verildi. Anayasayı ihlale yardım, öldürmeye teşebbüs, yaralama, alıkoyma, haberleşmenin engellenmesi, mala zarar verme, yağma gibi onlarca suçtan da ayrıca binlerce yıla varan hapis cezalarına hükmedildi.
EN AĞIR CEZA KARARGAHTAKİ HAİNLERE
Darbe davaları içerisinde en önemli iki ana dava Ankara'da görülen Akıncı Üssü davası ve Genelkurmay çatı davasıydı. Genelkurmay Karargahındaki eylemlere ilişkin çatı davada, 224 sanıktan 133'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına mahkum edildi. Sanıklardan 16'sı müebbet, 5'i de 12,5 ile 15 yıl arasında hapse çarptırıldı.
Dönemin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi ve öncesinde Hava Kuvvetleri Komutanı olan eski orgeneral Akın Öztürk, eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer'in aralarında bulunduğu 17 sanık, 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını hukuku uygun buldu. Davanın Yargıtay'daki temyiz incelemesi sürüyor.