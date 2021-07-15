FETÖ'cü hainlerin yargılandığı 289 davadan 288’i karara bağlandı! Bir daha gün yüzü görmeyecekler





EN AĞIR CEZA KARARGAHTAKİ HAİNLERE

Darbe davaları içerisinde en önemli iki ana dava Ankara'da görülen Akıncı Üssü davası ve Genelkurmay çatı davasıydı. Genelkurmay Karargahındaki eylemlere ilişkin çatı davada, 224 sanıktan 133'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına mahkum edildi. Sanıklardan 16'sı müebbet, 5'i de 12,5 ile 15 yıl arasında hapse çarptırıldı.



Dönemin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi ve öncesinde Hava Kuvvetleri Komutanı olan eski orgeneral Akın Öztürk, eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer'in aralarında bulunduğu 17 sanık, 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını hukuku uygun buldu. Davanın Yargıtay'daki temyiz incelemesi sürüyor.