Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: CHP 15 Temmuz darbe girişimine neden sahip çıkmıyor?

Silah bırakacağını, "düz ovada siyaset" yapacağını söyleyen PKK'nın çukur terörüyle nasıl kan döktüğünü, "Türkiyelileşeceğiz" diyen siyasi kolu HDP'nin, nasıl birdenbire "aslan" kesilip çözüm sürecini bitirdiğini ve "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sarhoşluğuna kapıldığını gördük.

Burada kalsa iyiydi, daha vahim olan cumhuriyetin kurucu partisi CHP ve "dostları"nın tavrı. O partiler ve siyasi aktörler, Gezi ve 17-25 Aralık yargı darbesinden MİT TIR'ları operasyonuna kadar her saldırıya bir gerekçe buldu ve onlara karşı direnenleri itibarsızlaştıran bir siyaset izledi.

Bunu da en acımasızca yapan, 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.