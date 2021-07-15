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    • 15.07.2021 09:12
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    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: CHP 15 Temmuz darbe girişimine neden sahip çıkmıyor?

    15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Türkiye’nin en karanlık gecesi olan 15 Temmuz’da halk sokağa dökülüp hainlerin emellerine ulaşmalarını engellediler. 15 Temmuz gecesi halk sokakta, “vatan, bayrak ve devlet bekası için” mücadele verirken hain darbeciler ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yol açtı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, “Ama ne FETÖ'cü Gladyo darbesi üzerinde duruluyor, ne de o darbeyi durdurmak için tankların önüne yatan, canını feda eden halkın destansı direnişi üzerinde... Herhalde dünyada eşi benzeri görülmemiş bu demokrasi direnişi onları korkutuyor ki, bırakın anmayı konuşmak bile istemiyorlar” dedi.

    İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    2013 Mayıs'ından bu yana, Türkiye'nin başına gelmeyen kalmadı. Ayaklanma denemesinden darbelere, terör saldırılarından ekonomik kuşatmaya kadar her şey yaşandı. Ve her şey gözlerimizin önünde oldu.

    Dindar kılıklı bir cemaatten nasıl bir canavar çıktığına şahit olduk.

    Silah bırakacağını, "düz ovada siyaset" yapacağını söyleyen PKK'nın çukur terörüyle nasıl kan döktüğünü, "Türkiyelileşeceğiz" diyen siyasi kolu HDP'nin, nasıl birdenbire "aslan" kesilip çözüm sürecini bitirdiğini ve "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sarhoşluğuna kapıldığını gördük.
    Burada kalsa iyiydi, daha vahim olan cumhuriyetin kurucu partisi CHP ve "dostları"nın tavrı. O partiler ve siyasi aktörler, Gezi ve 17-25 Aralık yargı darbesinden MİT TIR'ları operasyonuna kadar her saldırıya bir gerekçe buldu ve onlara karşı direnenleri itibarsızlaştıran bir siyaset izledi.
    Bunu da en acımasızca yapan, 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.



        SANKİ FETÖ'CÜ GLADYO DARBESİ YAŞANMAMIŞ GİBİ
        O darbeye karşı direnişi itibarsızlaştırmak için hem kendisi hem de ekibi elinden geleni yaptı ve sosyolojileri de buna katıldı. Bugün ne CHP parti örgütlerinde, ne sivil toplumda, ne de "dostlar" diye tanımlanan partilerde 15 Temmuz'un ruhuna uygun bir anma yapılmıyor.

        CHP'ye yakın Halk TV veya Tele1 gibi televizyonlara bakın, bütün programlarda "15 Temmuz'u nasıl itibarsızlaştırabiliriz?" çabası var. Yalan yanlış bilgilerle, kimi Meclis araştırma dosyasının sümenaltı edilmesinden, kimi hiçbir belge ortaya koymadan "kaybolan silahlar"dan söz ediyor.

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        KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ GECESİ NEREDELERDİ?
        FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği alçak darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.

        A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, 15 Temmuz gecesinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 Temmuz gecesinde nerede olduğuna ilişkin de konuşan Karaman, darbecilerin Kılıçdaroğlu için yolu açtığını söyledi, Akşener'in de "Başıma bir şey gelecek diye korktum" dediğini anımsattı.

            İşte konuya ilişkin o açıklamalar;

            KILIÇDAROĞLU'NUN YOLU AÇILDI
            "Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu akşamda Ankara'dan İstanbul'a geliyordu. Atatürk Havalimanı'na indi ve bekleme salonuna geçti. Koruma müdürü darbeciler ile gidip konuştu. Sonrasında darbeciler yolu Kılıçdaroğlu için açtı ve Kemal Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti."

            "BAŞIMA BİR ŞEY GELECEK DİYE KORKTUM"
            "Meral Akşener Boğaziçi Köprüsü'nün yakınında oturuyor. Akşener verdiği röportajda " 15 Temmuz gecesi evimdeydim. Beylerbeyi'nde." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in o akşam evde misafirleri var. Akşener'in telefonuna mesaj geliyor ve darbe girişiminden haberdar oluyor. Misafirlerini evden çıkarıyor ve sahile iniyor. Sahilde tekneye bindiriyor misafirlerini. Orada vatandaşların köprüye yürüdüğünü görüyor. Sonrasında da evine dönüyor. Ve o akşam boyunca evinden çıkmamayı tercih ediyor. Bu konuda da "Ülke TV'de hedef gösterildim. Başıma bir şey gelecek diye korktum. O yüzden evden çıkmadım" diyor. "
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