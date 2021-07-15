Son dakika: CHP'nin provokatör gazetecisi Can Ataklı'dan skandal sözler: 15 Temmuz darbe değil, FETÖ de terör örgütü değil!

CHP'nin maaşlı provokatör gazetecilerinden Can Ataklı yine kendisiyle çelişerek komik duruma düştü.













Ataklı, 2017 yılında yazdığı bir yazıda 'Kimse darbeyi FETÖ'cüler yapmadı diyemez' derken bu sene yaptığı bir canlı yayında ise '15 Temmuz darbe değil, FETÖ de terör örgütü değil' dedi. Skandal sözleri ise tepki çekti.