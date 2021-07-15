15 Temmuz şehidi Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın annesi: 'Kontrollü darbe' diyerek yaramızı deşmesinler

Darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan'dan Ankara'ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı'na tayin edilen Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, kiraladığı bir eve yerleşti. Dağdaş, darbe girişimi gecesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sokağa çıkması için çağrı yapması üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Astsubay Dağdaş, burada başına isabet eden kurşunla şehit oldu.
Dağdaş'ın Muğla'da oturan annesi, darbe girişimi sonrası oğlundan haber alamayınca Ankara'ya gitti. İlk önce oğlunun gözaltına alınan askerler arasında olduğunu düşünen işçi emeklisi anne Birsen Dağdaş, listede adını bulamayınca, bu kez hastaneleri araştırdı. 6 gün oğlunu arayan Dağdaş, son çare olarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada kimliği belirsiz kişilere ait cesetler olduğunu öğrenen Birsen Dağdaş, DNA örneği verdi. Dağdaş, darbe girişiminden 8 gün sonra kendisini arayan Adli Tıp Kurumu'ndaki görevlilerden acı haberi aldı. Dağdaş'ın cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi. 15 Temmuz şehidinin ismi, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi.
"DEMİR PARMAKLIKLARIN ARKASINDA ÇÜRÜSÜNLER"
Birsen Dağdaş, 5 yıl önce yaşanan kalkışmayı hiçbir zaman aklından çıkaramadığını belirterek, "Gece başımı yastığa koyuyorum 15 Temmuz aklımda, sabah kalkıyorum 15 Temmuz aklımda. Yaşadığım acıları bir türlü unutamıyorum. Tek tesellim çocuğumun şehit olması. Vatanı, milleti ve toprağı için mücadele etti. Allah yolunda şahadet şerbeti içti. Şehit olma isteğini, sonradan arkadaşlarından öğrendim. Şehitlerimizin hepsinden gurur ve onur duyuyorum. Her birinin mekanı cennet olsun. Gece-gündüz acısını unutamıyorum. Gözlerimdeki yaş kurumuyor. Yapacağım bir şey yok. Gözlerim nasıl yastığı ıslatıyorsa, o hainlerde içeriden çıkamasın, demir parmaklıkların arkasında çürüsünler" dedi.