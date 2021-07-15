15 Temmuz şehidi Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın annesi: 'Kontrollü darbe' diyerek yaramızı deşmesinler

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ AMERİKAN PİYONLARI İLE MÜCADELE ETTİ"

Evladının acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini söyleyen Birsen Dağtaş, bazı siyasilerin 'kontrollü darbe' söylemlerinin bu acısını daha da artırdığını söyledi. Bu düşünceye tepki gösteren Dağdaş, "Meclis'te, orada burada kontrollü darbe diyerek bizim yaramızı deşmesinler. Çocuklarımıza hakaret etmesinler. Yazık, günahtır. Bizim evlatlarımız olmasa ne Meclis kürsüsünde konuşabilirler ne de rahatça arabalarına binip gezebilirler. Askerlerimiz dağlarda, tepelerde bizim için mücadele ediyorlar. 15 Temmuz şehitleri de Amerikan piyonlarıyla mücadele etti ve toprağın altında yatıyorlar. Siyasiler bizi üzmesin ve acımızla kavrulup duralım" diye konuştu.

Birsen Dağdaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı da ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.