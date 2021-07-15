AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: "15 Temmuz ruhu ilelebet var olmaya devam edecek"

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BAŞKANLIĞINDA ÜLKE YÖNETİMİ VESAYET ODAKLARINA GEÇİT VERMEMİŞTİR"

Yıldırım, Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok kez darbe yaşandığına işaret ederek, "Türkiye, 60'ta da darbe görmüştür, 71'de de darbe görmüştür, 80'de de darbe görmüştür, 97'de de darbe tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır, 27 Nisan'da da aynısını yaşamıştır ama 2003'ten itibaren liderimiz Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ülke yönetimi vesayet odaklarına hiçbir zaman geçit vermemiştir." dedi.

Binali Yıldırım, millet birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece içeride ve dışarıdaki hiçbir gücün Türkiye'ye zarar veremeyeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bundan böyle de evlatlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yetişkinlerimizin geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Dosta karşı daha dost, düşmana karşı da amansız bir şekilde ülkemizi, milletimizi korumaya, savunmaya devam edeceğiz. Rabbim bir daha bu aziz milleti, bu ve buna benzer alçakça girişimlere maruz bırakmasın. Ülke için içeride ve dışarıda kötü emelleri olanlar bilmelidir ki 15 Temmuz geride kalmıştır ancak 15 Temmuz ruhu hala hayattadır, ilelebet var olmaya devam edecektir. O yüzden herkes aklını başına alsın. Çılgınlığın mevzuatı yoktur. Çılgınlık yapmaya kalkan olursa bedelinin çok ağır olacağı aşikardır."