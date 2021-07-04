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    • 04.07.2021 10:50
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    5 Temmuz lise taban puanları MEB LGS tercih kılavuzu 2021 robotu: İl il lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

    LGS seçimleri MEB doğrultusundan yayınlanan kılavuzla birlikte başlayacak. e Okul öğrenci girişi ile birlikte oluşturulan tercihlerde öğrenciler LGS tercih robotu ile birlikte aldıkları puanlara ideal yüzdelik dilimine sahip liselere yerleştirilecek. Her öğrenci kendi puanına yakın ve eğitim alabilmek istedikleri 10 liseyi sıralamalarına ideal olarak tercih listesine ekleyebilecek. Peki, MEB ve e Okul öğrenci giriş ile 2021 LGS lise tercileri nasıl yapılır? İşte LGS tercih robotu ve e okul lise tercih ekranı… Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir.

    MEB LGS tercih kılavuzu 2021 robotu: İl il lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

    MEB takvimine göre yarın itibarıyla başlayacak olan LGS tercih maratonu evveli milyonlarca öğrenci 2021 Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri amacıyla lise Taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları gibi detayları araştırıyor. Aldıkları puanları göz önüne alarak seçimlerini gerçekleştirecek olan adaylar bu kapsamda "e-Okul 2021 LGS tercih kılavuzu ile lise seçimleri ne vakit başlıyor, nasıl yapılır?" şeklindeki suallere cevap aramaya başladı. Yayımlanan tercih kılavuzuna göre, 5-16 Temmuz tarihleri aralığında adaylar lise taban puanları ile işlemlerini tamamlayacak. Buna göre; LGS seçimleri nasıl yapılır, ne vakit başlıyor ve bitiyor? İşte Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri amacıyla lise Taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları ve tercih kılavuzunda yer alan detaylar…


    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    LGS tercih işlemleri 5 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Öte yandan 26 Temmuz'da LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak.

    LGS TERCİH ROBOTU 2021

    MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açacak. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

    LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

    Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

    E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        LGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS sonuçları açıklandı. Lise taban puanlarının ise eş zamanlı olarak e okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden detaylara erişebilirsiniz...

        2021 LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

        LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

        En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.

        YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

        Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.

        ONLİNE TERCİH DANIŞMANLIĞI DESTEĞİ VERİLECEK

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için pazartesi gününden itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacağını belirterek, "Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek" dedi.
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        Haberler Güncel 5 Temmuz lise taban puanları MEB LGS tercih kılavuzu 2021 robotu: İl il lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri