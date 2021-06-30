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    • 30.06.2021 13:11
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    LGS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 puanla hangi liseye gidilir? 2021 LGS Liselerin taban-tavan puanları!

    LGS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 puanla hangi liseye gidilir? Sorusu liseye geçiş yapacak öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün LGS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tercih yapmak için araştırmalara başladı. Bilindiği gibi, LGS sınavında tam puan 500 olarak geçiyor. Bu sene sınava katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Peki, LGS 2021 kaç puanla hangi liseye gidilir? Liselerin taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri nasıl hesaplanır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    LGS 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla hangi liseye gidilir?

    Milyonlarca öğrencinin katılımıyla düzenlenen 2021 LGS sınavı 6 Haziran tarihinde yapıldı ve 30 Haziran tarihinde ise sonuçlar açıklandı. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Peki, LGS 2021 kaç puanla hangi liseye gidilir? Liselerin taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri nasıl hesaplanır? İşte detaylar!

    2021 KONTENJANLAR VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Bakanlık tarafından, 2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri hazırlandı.

    Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

    Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

    2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız

    2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız

    2021 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

    LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        2021 LGS kılavuzu içerisinde paylaşılan bilgilere göre Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması şu şekilde yapılıyor;

        a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

        c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı

        Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının

        Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun

        Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle,

        17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

        LGS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 puanla hangi liseye gidilir?

        2020 YILI YÜZDELİK DİLİMLER VE TABAN PUANLARI ÖRNEKLERİ

        Okul Adı

        Okul Türü

        Öğretim Süresi

        Öğretim Şekli

        Yabancı Dili

        Kont.

        Taban Puanı

        En Düşük Yüzdelik

        En Yüksek Yüzdelik

        İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi

        Anadolu Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        Fransızca

        100

        494,937

        0,02

        0,01

        İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi

        Anadolu Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        Almanca

        180

        492,5054

        0,04

        0,01

        İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi

        Anadolu Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        Almanca

        68

        489,3159

        0,08

        0,01

        İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi

        Anadolu Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        136

        489,3159

        0,08

        0,01

        İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi

        Fen Lisesi

        4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        204

        485,0102

        0,15

        0,01

        İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi

        Fen Lisesi

        4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        170

        481,8214

        0,22

        0,01

        İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi

        Anadolu Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        Almanca

        204

        479,9473

        0,26

        0,04

        İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

        Anadolu Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        136

        477,4969

        0,35

        0,08

        İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi

        Anadolu Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        306

        470,3572

        0,59

        0,09

        İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi

        Anadolu Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        170

        467,3894

        0,71

        0,14

        İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

        Anadolu İmam Hatip Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        180

        466,9054

        0,74

        0,01

        İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi

        Fen Lisesi

        4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        204

        464,7581

        0,85

        0,09

        İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi

        Anadolu Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        272

        463,6419

        0,89

        0,26

        İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi

        Anadolu Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        204

        462,3265

        0,97

        0,26

        İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi

        Fen Lisesi

        4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        180

        461,4682

        1,01

        0,07

        İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi

        Anadolu Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        136

        459,7828

        1,11

        0,3

        İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi

        Anadolu Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        136

        459,7828

        1,11

        0,2

        İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi

        Anadolu Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        Fransızca

        34

        457,9093

        1,21

        0,82

        İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi

        Anadolu Lisesi

        4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        238

        456,2329

        1,31

        0,29

        İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi

        Anadolu Lisesi

        4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        200

        454,6319

        1,42

        0,26

        İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi

        Anadolu İmam Hatip Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Erkek

        İngilizce

        30

        452,8025

        1,54

        0,01

        İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi

        Fen Lisesi

        4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        170

        452,3997

        1,56

        0,43

        İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi

        Anadolu İmam Hatip Lisesi

        Hazırlık + 4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        60

        452,2444

        1,58

        0,45

        İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi

        Fen Lisesi

        4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        204

        451,8375

        1,61

        0,33

        İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi

        Anadolu Lisesi

        4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        280

        447,3809

        1,94

        1,14

        İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi

        Fen Lisesi

        4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        180

        445,9095

        2,07

        0,41

        İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi

        Fen Lisesi

        4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        204

        443,289

        2,29

        0,78

        İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi

        Anadolu Lisesi

        4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        280

        441,7156

        2,42

        0,97

        İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi

        Anadolu Lisesi

        4 yıl

        Kız/Erkek

        İngilizce

        280

        441,5439

        2,44

        1,12

        İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

        Anadolu İmam Hatip Lisesi

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        Haberler Güncel LGS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 puanla hangi liseye gidilir? 2021 LGS Liselerin taban-tavan puanları!