LGS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 puanla hangi liseye gidilir? 2021 LGS Liselerin taban-tavan puanları!

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı
Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle,
17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
LGS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 puanla hangi liseye gidilir?
2020 YILI YÜZDELİK DİLİMLER VE TABAN PUANLARI ÖRNEKLERİ
|
Okul Adı
|
Okul Türü
|
Öğretim Süresi
|
Öğretim Şekli
|
Yabancı Dili
|
Kont.
|
Taban Puanı
|
En Düşük Yüzdelik
|
En Yüksek Yüzdelik
|
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
Fransızca
|
100
|
494,937
|
0,02
|
0,01
|
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
Almanca
|
180
|
492,5054
|
0,04
|
0,01
|
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
Almanca
|
68
|
489,3159
|
0,08
|
0,01
|
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
136
|
489,3159
|
0,08
|
0,01
|
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
204
|
485,0102
|
0,15
|
0,01
|
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
170
|
481,8214
|
0,22
|
0,01
|
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
Almanca
|
204
|
479,9473
|
0,26
|
0,04
|
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
136
|
477,4969
|
0,35
|
0,08
|
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
306
|
470,3572
|
0,59
|
0,09
|
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
170
|
467,3894
|
0,71
|
0,14
|
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
180
|
466,9054
|
0,74
|
0,01
|
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
204
|
464,7581
|
0,85
|
0,09
|
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
272
|
463,6419
|
0,89
|
0,26
|
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
204
|
462,3265
|
0,97
|
0,26
|
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
180
|
461,4682
|
1,01
|
0,07
|
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
136
|
459,7828
|
1,11
|
0,3
|
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
136
|
459,7828
|
1,11
|
0,2
|
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
Fransızca
|
34
|
457,9093
|
1,21
|
0,82
|
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
238
|
456,2329
|
1,31
|
0,29
|
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
200
|
454,6319
|
1,42
|
0,26
|
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Erkek
|
İngilizce
|
30
|
452,8025
|
1,54
|
0,01
|
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
170
|
452,3997
|
1,56
|
0,43
|
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
60
|
452,2444
|
1,58
|
0,45
|
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
204
|
451,8375
|
1,61
|
0,33
|
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
280
|
447,3809
|
1,94
|
1,14
|
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
180
|
445,9095
|
2,07
|
0,41
|
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
204
|
443,289
|
2,29
|
0,78
|
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
280
|
441,7156
|
2,42
|
0,97
|
İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
280
|
441,5439
|
2,44
|
1,12
|
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|
|