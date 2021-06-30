LGS birincisi kim oldu? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı?

LGS'ye dair merak edilen detaylar bugün netlik kazandı. 1 milyondan fazla öğrencinin heyecanla beklediği LGS sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler taban ve tavan puanlarına çevrildi. 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sonrası tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sonrası tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Liselere giriş sınavına katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 36 ilden 97 öğrenci 500 tam puan aldı. Peki, LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? LGS birincisi kim oldu? LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? İşte merak edilenler...
LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
İşte LGS birincilerinin listesi;
Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.
LGS BİRİNCİLERİ BAŞARILARININ SIRRINI ANLATTI
Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) birincileri belli oldu. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılım gösterdiği sınavda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 97 öğrenci 500 tam puan aldı. 12 Türkiye birincisi ise Bahçeşehir Kolejinden çıktı. O öğrencilerden 3'ü Buse Ceylin Ayyıldız, Bengisu Yener ve Yusuf Küpeli başarılarının sırrını anlattı.
26-27 Haziran'da düzenlenen LGS 2021 sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada "2021 Merkezi Sınava katılan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci bulunmakta. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 97'dir. Bu öğrencilerin 36 farklı ilde bulunduğu belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı. 12 Türkiye birincisinin yer aldığı Bahçeşehir Kolejinden yapılan açıklamada, sınav hazırlık döneminde yüz yüze ve online olarak eğitime devam eden öğrencilerin, Bahçeşehir Kolejinin yapay zeka tabanlı dijital eğitim plartformu Metodbox ile sınava hazırlandığı belirtildi.
"8 YILLIK EMEĞİN KARŞILIĞINI ALMAK GÜZEL BİR DUYGU"
Sınavdan tam puan alan öğrencilerden biri olan Buse Ceylin Ayyıldız, "Tabii ki zorlu bir süreçti. Çünkü okula gidemedik, arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizden mahrum kaldık ama bu süreci güzel atlatabildik. Mutluyum ve sınavdan çıktığımda içimde güzel bir his vardı, başarabileceğime inanıyordum çünkü her soruyu anlayarak cevaplamıştım. 8 yıllık bir emeğin karşılığını almak çok güzel bir güzel bir duygu" dedi.