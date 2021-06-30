Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.06.2021 09:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2021 09:05
    ABONE OL

    E Okul giriş ile 2021 LGS Lise YEP taban puanları! LGS okulların yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı sorgulama!

    MEB tarafından düzenlenen ve milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS sonuçları erişime açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin ne zaman paylaşılacağı merak konusu oldu. Bu bağlamda, LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler, tercih yapmak istediği liseleri seçebilmek için 2021 LGS puanları ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek istiyor. Tercih işlemleri sırasında LGS lise yüzdelik dilimleri etkili oluyor. Bu noktada, e-Okul sistemine giriş yaparak LGS taban puanlarının ve yüzdelik dilimlerinin yer aldığı listeyi görüntüleyebilirsiniz. Peki, Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 2021 Lise kontenjanları belli oldu mu? Kaç puanla hangi okula gidebilirim? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    E Okul giriş ile 2021 LGS Lise YEP taban puanları!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 2021 LGS sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve veliler LGS taban puanları aracılığıyla kendilerine uygun olan, kazanabilecekleri okulları e Okul sistemi aracılığıyla listeleyebilirler. Öğrencilerin tercih işlemlerinde LGS lise yüzdelik dilimleri etkili oluyor. Peki, Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 2021 Lise kontenjanları belli oldu mu? Kaç puanla hangi okula gidebilirim? İşte tüm detaylar!

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

    2021 LGS 6 Haziran'da gerçekleştirildi. LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. LGS tercihlerinin ise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak "LGS tercih kılavuzu"nda yer alan kurallara göre yapılacak.

    E-OKUL LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

    Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

    Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; "Yeşil" renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul "yeşil" renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.

        LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

        a.Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her biralt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        b.Her bir öğrencinin her bir alttestine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

        c.Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        ç.Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        d.Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e.Her alttest için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        f.Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dilve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerdenalınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g.Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

        h.Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kaçak plaj açılışı CHP’yi karıştırdı
        Haberler Güncel E Okul giriş ile 2021 LGS Lise YEP taban puanları! LGS okulların yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı sorgulama!