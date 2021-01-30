Emre Aşık’ı öldürmeye çalışan eşi Yağmur’dan şok sözler

Yağmur Aşık ve kiralık katili sevgilisi Erdi Sungur, eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs etti. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanan ikilinin davasında ilginç ifadeler yer aldı.

Yağmur Aşık, kendisine iftira atıldığını söyledi.

Erdi benim kırık olan telefonumdan çıplak görüntülerimi alarak servis etti. Bunun karşılığında görüntülerimi attığı kişilerden para aldı. Ayrıca bana 2020 yılı Şubat ayında sosyal medyadan mesaj atarak elinde Emre'nin eşcinsel görüntüleri olduğunu ve bana vereceğini söyledi. Duruşma ertelendi.