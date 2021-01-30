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    ’ı öldürmeye çalışan eşi Yağmur’dan şok sözler

    ve kiralık katili sevgilisi , eski milli futbolcu ’ı öldürmeye teşebbüs etti. ‘Kasten adam öldürme’ suçlamasıyla yargılanan ikilinin davasında ilginç ifadeler yer aldı. Yağmur Aşık, kendisine iftira atıldığını söyledi.

    Emre Aşık’ı öldürmeye çalışan eşi Yağmur’dan şok sözler

    ve kiralık katili sevgilisi , eski milli futbolcu 'ı öldürmeye teşebbüs etti. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanan ikilinin davasında ilginç ifadeler yer aldı.

    Yağmur Aşık, kendisine iftira atıldığını söyledi.

    benim kırık olan telefonumdan çıplak görüntülerimi alarak servis etti. Bunun karşılığında görüntülerimi attığı kişilerden para aldı. Ayrıca bana 2020 yılı Şubat ayında sosyal medyadan mesaj atarak elinde 'nin eşcinsel görüntüleri olduğunu ve bana vereceğini söyledi. Duruşma ertelendi.

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    Haberler Güncel Emre Aşık’ı öldürmeye çalışan eşi Yağmur’dan şok sözler